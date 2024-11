7º InspiraBQ acontece nesta terça-feira em Brusque

O Núcleo de Jovens Empresários (NEJ) da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (ACIBr) realiza nesta terça-feira, 5, a 7ª edição do InspiraBQ. O evento inicia às 18h30, no teatro do Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (Cescb) e tem como objetivo inspirar jovens e aqueles que estão começando no mundo do empreendedorismo.

“A importância do evento é fomentar o empreendedorismo e o associativismo. Esperamos conectar pessoas e também trazer novos integrantes para o nosso Núcleo”, destaca o coordenador do NEJ, Cesar Busnardo Neto.

Neste ano, o InspiraBQ terá palestra com Juliano Mendes, fundador da cervejaria artesanal Eisenbahn e também apresentação de case com Leonardo Biz e Kaiser Novelli, fundadores do Ahoy! Tavern Clube e Factory Coffee, de Blumenau.

Os ingressos para a 7ª edição do InspiraBQ já estão disponíveis no aplicativo Pedidos10, com o primeiro lote no valor de R$ 52.

