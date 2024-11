Geração Empreendedora forma nova turma de estudantes em Brusque

Visando despertar, estimular e orientar o desenvolvimento do espírito empreendedor e da cultura associativista, o projeto Geração Empreendedora, da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc), formou mais uma turma de jovens em Brusque, na noite da última segunda-feira, 28.

Aplicada através da Associação Empresarial de Brusque (ACIBr), a iniciativa contemplou alunos da 2ª série do Ensino Médio, da Escola Professor João Boos, de Guabiruba.

O projeto Geração Empreendedora é realizado há mais de oito anos pela Fascisc e, na região, é a terceira vez que está sendo aplicado, através do Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE Brusque) e Núcleo das Mulheres Empresárias.

Segundo a coordenadora do Núcleo de Mulheres Empresárias, Cristiane Bonacina, o objetivo é despertar nos jovens o espírito empreendedor. “Eu sou apaixonada por esse projeto, estive em sala com os alunos nas duas últimas edições e agora novos multiplicadores, integrantes do Núcleo, estão dando continuidade a esse legado. É uma iniciativa inspiradora para os jovens. Com os conhecimentos adquiridos, muitos começam a trilhar seu caminho no empreendedorismo”, afirmou.

Troca de experiência

Participando como voluntária pela primeira vez, a integrante do Núcleo das Mulheres, Joseleine Schlindwein, compartilha que foi um momento enriquecedor. “O projeto ganhou meu coração, foi uma experiência única, na qual todos nós, multiplicadores presentes, vimos que não tivemos essa oportunidade quando iniciamos nossos negócios”, ressaltou.

Também participando pela primeira vez do projeto, a integrante do Núcleo de Jovens Empreendedores, Jaqueline Venzon Colombi, destaca que o projeto agregou muito não só para os alunos, mas também para os empresários voluntários.

“O Geração Empreendedora veio para somar. Fomos na escola e descobrimos o quanto os alunos são empenhados e o quanto eles queriam aprender mais sobre o mundo do empreendedorismo. Ficamos felizes com o resultado, todos os encontros foram produtivos, com estudantes participativos, tirando dúvidas sobre o modo de ser empresário. Para nós, foi uma experiência muito gratificante”, afirmou Jaqueline.

Experiência aprovada

Presente no evento, a diretora da Escola Professor João Boos, Maria Aparecida Voos Petroski, fala que os alunos aprovaram a ação e se empenharam ao máximo em todas as atividades propostas.

“Abrimos as portas da nossa instituição, pois acredito que tudo que venha a somar na formação. Então os estudantes iniciaram o projeto bem animados e era notável a dedicação deles em participar”, comentou.

Integrando a iniciativa, a aluna Estefani dos Santos conta que a experiência foi única. “O Geração Empreendedora expandiu minha visão para esse mundo dos negócios. Acredito que, assim como eu, todos os participantes aprenderam lições enriquecedoras que vão contribuir na nossa vida profissional e pessoal. Queria agradecer aos multiplicadores por tudo”, falou.

O aluno Kurt Bruno Eckert Vilalba compartilha também sua experiência em participar do projeto. Segundo ele, um momento marcante foi o dia em que cada aluno escolheu um profissional para acompanhar sua rotina. “Todos os encontros foram muito bons, aprendemos muito. Mas o dia mais marcante foi quando acompanhamos a rotina de um empreendedor. Isso abriu meu horizonte”, finalizou.

