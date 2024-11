Divulgados horários de velório e sepultamento de homem que morreu atropelado na avenida Beira Rio

Foram divulgados os horários do velório e sepultamento de Jean Carlos Oliveira, que morreu nesta quarta-feira, 27, após ser atropelado por um caminhão na avenida Beira Rio, em Brusque.

Ele tinha 51 anos e era morador do bairro Jardim Maluche. O velório de Jean acontece a partir das 15h, na Capela do Parque da Saudade. Já o sepultamento será realizado no Cemitério Parque da Saudade, nesta quinta-feira, 28, às 17h.

Jean era natural de Itanhém, na Bahia. Casado, ele tinha dois filhos. O morador era proprietário da academia VJL Fitness, localizada em Botuverá. Em luto, a academia informou que estará fechada nesta quinta-feira, 28, e divulgou uma nota de pesar nas redes sociais.

“Com enorme pesar, toda a equipe VJL Fitness comunica o falecimento de Jean Carlos Oliveira, proprietário da academia e líder querido. Nesse momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, e expressamos os nossos sinceros sentimentos”, diz a nota.

Após o atropelamento, socorristas do Corpo de Bombeiros tentaram reanimar a vítima, que estava em parada cardíaca, mas não foi possível reverter o quadro.

