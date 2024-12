Deputado estadual visita Brusque e libera R$ 300 mil em emendas para infraestrutura

O deputado estadual Emerson Stein (MDB) visitou Brusque na sexta-feira, 6. Ele anunciou a liberação de R$ 300 mil em emendas ao município. Emerson foi recebido pelo prefeito André Vechi (PL). O vereador Rogério dos Santos (Republicanos) também participou do encontro, realizado no gabinete do prefeito. O recurso será destinado à área da infraestrutura, mas ainda não se sabe a finalidade.

André Vechi e Emerson discutiram a necessidade de aproximação entre o município e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc). Brusque não tem nenhum representante em Florianópolis. O prefeito afirma que irá discutir junto com servidores da Secretaria de Infraestrutura para verificar qual será a melhor aplicação do recurso anunciado pelo deputado estadual.

Assista agora mesmo!

O Fusca que transformou a vida de Godofredo, o primeiro delegado da história de Guabiruba: