Apresentação do Atitude 67 marca retorno de shows nacionais ao Augusto Bauer

O Atitude 67, grupo de pagode, foi a atração principal de um evento com vários shows no estádio Augusto Bauer neste sábado, 14.

Estes foram os primeiros shows no estádio após a reforma, que iniciou em 2023 e terminou neste ano. Além do Atitude 67, a atração principal, também se apresentaram no evento sunset, que começou durante a tarde e atravessou a noite, o Grupo Sem Abuso e a dupla Téo & Felipe.

O evento e shows no estádio foram organizados pela produtora, Backstage Entretenimento, em parceria com o Clube Atlético Carlos Renaux. A organização estima que cerca de 2 mil pessoas compareceram.

O estádio Augusto Bauer, quando utilizado para shows e eventos, é chamado de Arena Carlos Renaux na divulgação do clube e dos produtores.

Leia também os destaques da semana:

1. Brusque registra o maior número de mortes relacionadas ao AVC dos últimos cinco anos

2. Empresa nega ter loteado terreno no Limeira Alta; prefeitura pretende desalojar moradores

3. Restaurante Lá nas Trutas, de Guabiruba anuncia reabertura; saiba quando

4. Argentina atravessa Brusque, Guabiruba e Botuverá enquanto percorre trilha de 4 mil quilômetros entre RJ e RS

5. Prefeitura de Brusque e Herbert Pastor firmam acordo para doação da Villa Quisisana

Assista agora mesmo!

Cemitério de Guabiruba é abandonado após sepultamento de vítimas de doenças contagiosas: