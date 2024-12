Sob o brilho de uma lua cheia esplendorosa e um céu completamente estrelado, a noite de sábado, 14, se transformou no cenário perfeito para a festa que celebrou um momento muito aguardado.

*Não perca a galeria de fotos no fim desta edição

Na Sociedade Beneficente de Brusque, um evento de formatura deslumbrante marcou a conclusão do ensino médio de 32 alunos da Escola de Educação Básica Professor João Boos (EEB Prof. João Boos), de Guabiruba.

O encontro solene, que então se estendeu até a madrugada deste domingo, 15, foi um espetáculo de alegria e emoção.

Os alunos, acompanhados de seus familiares e amigos, celebraram com entusiasmo cada momento desta data especial.

Festa de registros

A comemoração, sob uma atmosfera festiva e vibrante, transformou o salão em um mar de sorrisos e felicidades.

Os espaços destinados às fotos foram, sem dúvida, um dos pontos mais procurados da noite. Filas se formaram para que todos pudessem registrar e eternizar esse momento único.

Nossa coluna teve o prazer de passar por lá e capturar toda a movimentação em uma galeria de imagens sensacional, que revela a essência da noite e a alegria dos participantes.

A organização impecável do evento, sob a responsabilidade da Donnalu Eventos, garantiu que cada detalhe fosse perfeito, contribuindo para que a festa fosse ainda mais memorável.

Festa para recordar

Então, prepare-se para se encantar com nossa galeria de fotos, exposta no fim desta edição, logo após a apresentação dos anúncios.

Cada imagem reflete a emoção e a animação de uma noite que, certamente, ficará marcada na memória de todos.

Não perca, pois, mais adiante; acompanhe e reviva cada momento desta espetacular celebração.

Galeria após anúncios

O Blog do Ciro Groh agradece aos parceiros comerciais que valorizam e apoiam a informação de qualidade.

Confira abaixo as empresas que tornaram possível a publicação desta matéria. Clique nos banners, entre em contato e então conheça os produtos e serviços que elas oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Natal em Guabiruba: descubra como o bairro São Pedro mantém viva a tradição dos Pelznickels

2. Natal em Botuverá: figura de Santa Luzia então emociona crianças com presentes e tradição

Festa de formatura em fotos

Vamos encerrar esta pauta da melhor forma possível, com uma galeria de fotos espetacular que captura, de forma objetiva, toda a energia e emoção da noite especial de sábado.

Mergulhe no ambiente festivo e reviva cada momento por meio das imagens que registram a essência desta celebração única.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK