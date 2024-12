TriVale Cap: confira os vencedores nos sorteios deste domingo

A TriVale Cap deste domingo, 15, premiou um morador de Canelinha com um novo Creta Comfort 0 km e R$ 50 mil.

Neste domingo, apenas um morador de Brusque foi premiado nos sorteios da TriVale Cap. Osnir Prusseck, do bairro Águas Claras, ganhou R$ 1 mil nos 30 Giros da Sorte.

No primeiro sorteio, com prêmio de R$ 10 mil, um morador de Itajaí foi o vencedor. O segundo prêmio, de R$ 12 mil, será dividido entre três pessoas: um morador de Itajaí, outro de Indaial e uma moradora de Blumenau. No terceiro sorteio, um morador de Rodeio foi premiado com R$ 15 mil.

O resultado detalhado está disponível pelo perfil do Instagram @trivalecapoficial e pela página do Facebook TriVale Cap – Região do Vale, Tijucas e Região.

