Mordidas e socos: homem é preso por agredir esposa no bairro São Pedro, em Brusque

Um homem foi preso na noite de sábado, 14, após agredir a esposa com socos e mordidas, no bairro São Pedro, em Brusque.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, testemunhas relataram que as agressões ocorriam dentro da residência do casal. Ao chegar ao local, os policiais constataram que a mulher apresentava escoriações e ouviu seu relato de que havia sido atacada pelo marido.

Diante dos fatos, o agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.

