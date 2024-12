A previsão do tempo para Brusque e região sinaliza um domingo, 15, com condições climáticas amplamente favoráveis para quem planeja atividades ao ar livre.

Após um sábado, 14, que começou com um padrão predominantemente úmido, o cenário meteorológico deve se manter estável na sequência deste fim de semana.

Segundo o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, o sol sinaliza aparecer por períodos mais prolongados, proporcionando um aquecimento representativo por parte dos termômetros.

Segundo Coutinho, os picos prometem superar os 30°C em diversos pontos monitorados.

Quanto ao risco de pancadas de chuva, a possibilidade é remota, embora não descartada por completo, explica.

Coutinho, que gentilmente compartilhou um boletim detalhado junto à nossa página, reforça a importância de acompanhar as atualizações mais recentes.

Você pode conferir os detalhes técnicos na íntegra da nota emitida pela Climaterra, logo após a foto.

O tempo no domingo

*Boletim: Climaterra >>

Para os moradores de Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí-Mirim, o domingo reserva uma condição climática favorável em comparação ao sábado, que foi influenciado por uma frente fria e registrou chuva expressiva na região.

Sob a presença de aberturas de sol, as temperaturas devem subir, criando uma sensação de calor, com máximas podendo ultrapassar facilmente os 30°C em muitos pontos monitorados.

Apesar do aquecimento típico de verão, o risco de pancadas de chuva ou trovoadas isoladas na tarde deste domingo é considerado muito baixo, embora não possa ser totalmente descartado.

O calor pode, eventualmente, favorecer a formação de aguaceiros rápidos e passageiros, um cenário clássico da estação.

Ainda assim, a tendência é de tempo estável na maior parte do dia, permitindo atividades externas sem grandes preocupações.

Monitoramento do tempo

Vale lembrar que, como de praxe, as previsões podem sofrer alterações conforme novos dados meteorológicos são analisados.

A equipe da Climaterra segue monitorando e trará atualizações sempre que necessário.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste domingo, passamos a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, então realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também direciona para a ausência de chuvas no período compreendido desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

