Limitadores de altura na rua Gustavo Halfpap, em Brusque, serão reinstalados nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 17, a Diretoria de Trânsito de Brusque retornará à rua Gustavo Halfpap, em Brusque, para reinstalar os limitadores de altura no local.

Apesar de já contar com um limitador e diversas sinalizações, muitos motoristas desrespeitam as restrições de maneira recorrente, resultando em prejuízos aos cofres públicos, comprometendo a segurança dos moradores e prejudicando o tráfego, já que vários caminhões não conseguem subir o morro da via.

Instalação

A instalação incluirá um limitador fixo e dois limitadores móveis, com altura de 3,3 metros cada. O trabalho será iniciado pela manhã e deve se estender até o fim do dia.

Durante o período, a Guarda de Trânsito estará no local para auxiliar na organização do tráfego, que poderá operar em meia pista ou, em determinados momentos, ser completamente interditado.

Como parte das medidas para evitar novos problemas, técnicos da Diretoria de Trânsito entraram em contato com a equipe do aplicativo Waze, que já ajustou as rotas no aplicativo.

A partir de agora, motoristas que utilizam o Waze, não serão mais direcionados a acessar a rua Gustavo Halfpap. A solicitação para o Google Maps também foi feita, mas a prefeitura ainda aguarda um retorno da plataforma.

Leia também:

1. Mais de 30% das moradias de Brusque são alugadas, aponta Censo 2022

2. Apresentação do Atitude 67 marca retorno de shows nacionais ao Augusto Bauer

3. Zoobotânico de Brusque recebe veado albino e se torna único do Brasil a abrigar animal

4. Empresário brusquense Henning Jönk morre aos 91 anos

5. Marco para a região: saiba como foi a formatura da primeira turma de Medicina da Unifebe

Assista agora mesmo!

Cemitério de Guabiruba é abandonado após sepultamento de vítimas de doenças contagiosas: