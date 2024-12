Mais de 30% das moradias de Brusque são alugadas, aponta Censo 2022

Novos dados do Censo 2022 mostram mais detalhes sobre moradia em Brusque. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 15.223 domicílios na cidade são alugados, o que representa 30,3% do total de moradias classificadas.

Além disso, 52,8% dos domicílios são próprios já quitados, representando 26.515 unidades, e 14,32% estão sendo pagos, o equivalente a 7.189 moradias.

O IBGE também detalhou os tipos de materiais de paredes externas desses domicílios. Neles, destacam-se a alvenaria ou taipa com revestimento, presente em 44.365 moradias. Em seguida, vem a madeira para construção, material usado para construir a parede externa de 3.832 domicílios brusquenses.

Outro detalhe do Censo 2022 é a quantidade de cômodos. Segundo o IBGE, 45,64% dos domicílios em Brusque têm entre 6 e 9 cômodos. Na outra ponta, apenas 0,04% da população morava em domicílios de apenas um cômodo.

Para o IBGE, é considerado cômodo cada um dos compartimentos do domicílio que é coberto por um teto e limitado por paredes. Além dos quartos, por exemplo, são considerados cômodos a cozinha e o banheiro. Corredores, varandas e mesmo a cozinha americana – integrada à sala – não são considerados cômodos.

Outros 5,5% moravam em domicílios de três cômodos; 14,09%, de quatro cômodos; e 26,3%, de cinco cômodos. Os 7,14% restantes da população residiam em domicílios com 10 cômodos ou mais.

A pesquisa considera apenas domicílios particulares permanentes ocupados. Não inclui moradores de domicílios improvisados e coletivos, tampouco domicílios de uso ocasional ou vagos.

Moradores por dormitório

Em 2022, 0,92% dos domicílios em Brusque tinham mais de 3 moradores por dormitório, o que significa dizer que ao menos 4 pessoas dormiam no mesmo ambiente.

Outros 5,9% dos domicílios tinham mais de 2 até 3 moradores por dormitório. Os domicílios com mais de 1 até 2 moradores por dormitório representavam 62,37% do total, e os domicílios com apenas 1 morador por dormitório alcançavam 30,82%.

Por fim, outro dado divulgado é que 93,75% dos domicílios em Brusque possuíam uso de internet, representando 47.080 moradias. Em 6,25%, portanto, 3.137 domicílios, não havia uso de internet.

Confira dados completos:

