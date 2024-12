“Sentimento de dever cumprido”: Alcir Merizio conclui mandato, celebra conquistas e vai se dedicar à vida privada

O prefeito de Botuverá, Alcir Merizio (MDB), vive os últimos dias como chefe do Executivo do município. Ele optou por não disputar à reeleição à qual tinha direito e agora deixará a política para se dedicar à vida privada, como empresário do ramo têxtil. O prefeito fez um balanço do mandato e destacou a parceria com deputados para realização de obras.

Um dos principais destaques da gestão Alcir Merizio, conforme o prefeito, é a compra do terreno que abrigará, no futuro, a nova subestação da Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc). A aquisição do imóvel e a terraplanagem do terreno será herança do governo emedebista de Alcir para a próxima gestão.

“É uma obra fundamental. Se não tivéssemos investido na compra da subestação, Botuverá iria parar a produção. Nós compramos o terreno e fizemos a terraplanagem. Foi um custo altíssimo para nós. São obras que, às vezes, a população não vê, mas ela será muito importante para o crescimento”, valoriza.

A parceria entre o MDB de Botuverá e as lideranças estaduais do partido não é de hoje. O ex-deputado Rogério Mendonça, o Peninha, o deputado federal Rafael Pezenti e o deputado estadual licenciado Jerry Comper, hoje secretário de Infraestrutura do estado, foram políticos que intercederam por obras em Botuverá nos últimos anos.

Alcir também destaca a proximidade com as associações empresariais para cobrar o governo de Santa Catarina. O chefe do Executivo relata que, no início da gestão do governador Jorginho Mello (PL), pôde escolher obras prioritárias para o governo catarinense executar na cidade.

“As terceiras faixas da rodovia Pedro Merizio estão traçadas, alinhadas e estão sendo utilizadas. O recapeamento da rodovia já iniciou do Centro até a ponte. O recapeamento da rua Humberto Mazzolli, do Centro até o bairro da Gabiroba, foi feito junto com o governo do estado. Houve muitas cobranças. Nossas parcerias com associações empresariais foram importantes”.

Resposta às enchentes

Botuverá enfrentou, no final de 2023, uma enchente em que a água do rio Itajaí-Mirim chegou ao Centro. Frequentemente, quando chove muito, a ponte que liga à margem esquerda fica submersa e a comunidade fica ilhada. Atualmente, está em execução a obra de construção de uma nova ponte.

Outras pontes em bairros também foram alargadas. Alcir Merizio relata que as mudanças do clima estão cada vez piores e é necessário buscar ações para mitigar os efeitos das enchentes e cheias.

O prefeito entende que a barragem de Botuverá é a obra mais importante a ser executada. “As águas invadiram o Centro no ano passado. Se tivéssemos a barragem, com certeza não invadiriam”, avalia.

Atendimento no Hospital Dom Joaquim

O prefeito de Botuverá afirma que, hoje em dia, a comunidade pode contar com vários serviços do Hospital Dom Joaquim. Conforme ele, o atendimento, que era tão solicitado, foi oportunizado via Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí (Cisamvi).

Além do Hospital Dom Joaquim, especialidades também foram implantadas em Botuverá. O prefeito destaca ainda o lançamento do programa Alô Saúde, que oferta serviço de telemedicina. Os moradores da cidade têm acesso a consultas on-line com profissionais de saúde 24 horas por dia.

“Nós avançamos muito na saúde. Implantamos várias especialidades no município e compramos muitas de fora. Conseguimos, por intermédio do Cisamvi, várias especialidades: fonoaudiologia, cardiologia, ortopedia e psicologia. Implantamos também o centro de saúde mental”, celebra.

Segurança nas escolas

O atentado à creche em Blumenau, ocorrido em abril de 2023, em que quatro crianças foram mortas, gerou reações do poder público de várias cidades, que ampliaram a segurança nas escolas. Em Botuverá, a segurança também foi reforçada. Os muros subiram, cercas foram colocadas e sistemas de acesso foram instalados.

Além disso, as escolas receberam revitalização total, como pintura e outras melhorias. Um ginásio novo foi construído no bairro Ribeirão do Ouro, ao lado da escola Maria Luiza da Silva Dias. Conforme o prefeito, agora os estudantes não precisam mais sair da parte interna da escola para ir ao ginásio do bairro.

Saída da política

Alcir Merizio é empresário do ramo têxtil, proprietário da Gomertex. Ele foi vice-prefeito durante quatro anos, na gestão de José Luiz Colombi, o Nene (MDB). A dupla foi eleita em 2016. Alcir foi eleito prefeito nas eleições de 2020 e sucedeu Nene, que havia completado oito anos de mandato.

Após oito anos de trajetória no Executivo, Alcir não quis disputar a reeleição. O prefeito não descarta retornar à política um dia, mas reconhece que é difícil que isso ocorra.

“Eu sou empresário e hoje é minha filha que toca a empresa. Vou me dedicar à empresa e ajudar minha filha. Temos muito para administrar. Estarei dentro do município, à disposição. Sempre fui ligado à população. Agora, vou cuidar um pouco da minha empresa”, explica.

O prefeito destaca a participação direta do vice-prefeito Valmor Costa no governo. Ele brinca que a dupla foi um “casamento perfeito” e diz que o amigo foi um “vice atuante”. Segundo ele, Valmor foi um dos responsáveis pela condução dos trabalhos da Secretaria de Obras.

“O sentimento é de dever cumprido. Em toda minha trajetória política, sempre me dediquei, durante quatro anos, como vice-prefeito com o Nene Colombi, e, agora, como prefeito. Conseguimos contribuir para o crescimento do município”, finaliza.

