Na tarde do domingo, 15, o bairro Rio Branco, em Brusque, foi palco de um espetáculo inesquecível, diante da sétima edição da carreata Magia do Natal. O evento emocionou a todos que acompanharam o desfile.

*Não perca a galeria de fotos no fim desta edição

A cada esquina, a expectativa, então, era visível. Crianças aguardavam ansiosas à beira da estrada, com os olhos brilhando de curiosidade e encanto.

Famílias inteiras se reuniram para assistir à passagem dos personagens natalinos e toda a energia positiva que permeava o evento, em uma demonstração de como esta iniciativa tem o poder de unir gerações.

Organizada por Jonas Joaquim Rodrigues, a carreata, pois, contou com um esforço conjunto de empresários, amigos e voluntários da comunidade.

Natal de solidariedade

Este ano, foram distribuídos impressionantes 1.230 brinquedos e 352 quilos de balas, em um gesto de generosidade, que tocou o coração de todos.

A Magia do Natal teve início com a chegada de personagens que deram vida ao espírito natalino.

O Papai Noel, como não poderia deixar de ser, foi a grande estrela do desfile, seguido pelo terno de reis e pelos enigmáticos pelzsnickels, que trouxeram um toque de mistério e tradição.

A figura de Maria

Mas, o ponto alto foi o carro alegórico que representava Maria, grávida de Jesus, carregando o verdadeiro sentido do Natal, agregando amor e esperança.

Enquanto os carros passavam pela rua, os integrantes a bordo acenavam para o público, distribuindo sorrisos e espalhando alegria.

O doce aroma de balas se misturava ao som das músicas natalinas, criando uma atmosfera mágica que ficará gravada na memória de todos.

Natal com espírito coletivo

Jonas, à frente da organização pelo sétimo ano consecutivo, destacou a importância do envolvimento da comunidade.

“Essa carreata só acontece graças ao esforço coletivo. Empresários, amigos e voluntários se mobilizam com entusiasmo para fazer desse dia uma data inesquecível, explica Jonas.

Desde o primeiro ano, quando o evento ainda era modesto, até esta edição, a Magia do Natal cresceu e se tornou um símbolo de solidariedade e amor no bairro Rio Branco.

*Assista ao vídeo >>

Clima de Natal transformador

Para quem esteve presente, a tarde de domingo foi muito mais do que um evento; foi uma celebração da vida, do amor e da generosidade.

Sendo assim, cada detalhe, desde os sorrisos das crianças até os acenos dos voluntários, contribuiu para tornar esta edição a mais emocionante de todas.

No final, o bairro Rio Branco se despediu da carreata com o coração aquecido e a certeza de que o verdadeiro espírito natalino havia passado por ali, deixando um rastro de alegria e esperança.

Seja pelas crianças com os olhos brilhando de felicidade ou pelas famílias emocionadas que acompanharam o desfile.

A Magia do Natal provou, mais uma vez, que o poder da solidariedade transforma vidas e torna o Natal ainda mais especial.

*Veja a galeria de fotos mais adiante

Galeria após anúncios

Conheça abaixo, os parceiros comerciais que valorizam e apoiam matérias de qualidade.

O Blog do Ciro Groh tem o prazer de apresentar cada um deles. Clique nos banners e então descubra os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Veja também:

1. Lá nas Trutas então anuncia reabertura: saiba quando o restaurante voltará a receber visitantes em Guabiruba

2. GALERIA – Igreja de Brusque então vive domingo especial com missa e série de batizados

Galeria de fotos

Para encerrar esta matéria com chave de ouro, apresentamos uma incrível galeria de imagens que captura toda a magia da carreata Magia do Natal.

Confira abaixo os melhores cliques registrados na tarde de domingo, que encantaram crianças e adultos de maneira única.

Aproveite esta seleção especial, preparada com carinho para você, nosso querido leitor.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK