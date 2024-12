Concerto de Natal das Luzes acontece nesta sexta-feira no Santuário de Azambuja, em Brusque

Nesta sexta-feira, 20, após a missa das 19h, o Santuário Nossa Senhora de Azambuja, em Brusque, será palco de mais uma edição do Concerto de Natal das Luzes. Com o tema deste ano: “A esperança não engana”, o evento promete encantar o público ao relembrar a história do Nascimento de Jesus, por meio de músicas natalinas e reflexões.

Idealizado em 2009 pelo pároco Padre Introvini Milani e patrocinado pela Havan desde 2012, o concerto se consolidou como uma tradição natalina em Brusque, unindo fé, música e solidariedade.

O dono da Havan, Luciano Hang, destaca a importância do evento para a comunidade. “O Concerto de Natal das Luzes é um momento único, que traz emoção e união. Eu amo essa época do ano e me sinto honrado em poder contribuir para que esse espetáculo continue encantando tantas pessoas. Convido todas as famílias de Brusque e região para viverem essa experiência mágica conosco”.

