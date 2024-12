VÍDEO – Bombeiros fazem surpresa de aniversário para menina de 6 anos no Águas Claras, em Brusque

No domingo, 15, a pequena Eloá Júlia foi surpreendida com a presença do Corpo de Bombeiros durante a sua festa de aniversário de 6 anos. A mãe dela, Helem Siqueira, conta que a filha admira os bombeiros e seu sonho era conhecê-los pessoalmente.

“Com esse desejo dela escrevemos uma cartinha ao Corpo de Bombeiros, e não falamos com ela. Não imaginávamos que ia dar certo. Ela é uma criança muito abençoada e ama ajudar as pessoas. Quando passamos por uma pessoa em situação de rua , ela sempre dá o que tem na hora”, conta ao O Município.

A festa aconteceu no bairro Águas Claras e contou com diversos familiares e amigos. As crianças conheceram a ambulância por dentro, conversaram com os socorristas e ainda deram um passeio no veículo.

“Foi um dia lindo para ela [Eloá] e todas as crianças presentes. Com certeza ficará marcado na vida deles. Ficamos muito gratos aos bombeiros por aceitarem fazer parte deste momento com eles”.

