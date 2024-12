Padre Paulo Riffel se despede de Brusque e deixa igreja São Luís Gonzaga

O padre Paulo Riffel, da igreja Matriz São Luís Gonzaga, se despediu da comunidade neste domingo. Desde 2020 em Brusque, no próximo ano o vigário seguirá para a Catedral São João Batista, em Rio do Sul.

A missa que serviu de despedida, realizada às 19h do último domingo, 16, foi presidida pelo sacerdote e concelebrada pelo pároco, padre Diomar Romaniv e pelos vigários Adilson Colombi, Mariano Weizenmann e Rodrigo Tascheck.

Ele chegou na paróquia em 2020, após ser transferido de Botuverá, e exerceu a atividade de vigário, trabalhando junto às comunidades e pastorais.

“Deixo minha gratidão ao povo, por todos os momentos que compartilharam comigo, tanto na fé como no trabalho, por aquilo que pude orientar e ajudar a fortalecer. E desejo também a todos um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que a paróquia possa continuar sua caminhada firme e forte com os novos sacerdotes, padres Hélio e Lindolfo, que chegarão no próximo ano. Deixo meu abraço e minha oração a todos”, agradeceu o padre.

Momentos marcantes

Padre Paulo relembrou alguns momentos marcantes durante sua estadia na cidade. “Vim com muita expectativa e alegria. Claro que é uma paróquia grande e desafiadora com muitos movimentos e pastorais para serem atendidos, mas que foi um grande aprendizado para mim. Tive a oportunidade de me colocar a serviço do meu sacerdócio, atendendo as pessoas diante dos desafios que encontravam em suas vidas, mas também compartilhar sua fé”, falou.

Dentre os vários momentos que viveu aqui, o vigário destaca em especial a comemoração do Jubileu dos 150 anos da paróquia São Luís Gonzaga. E a vivência diária com os confrades na casa paroquial.

“Tivemos vários momentos que marcaram o nosso trabalho aqui em Brusque, mas em especial os 150 anos da Paróquia, onde fizemos uma linda experiência de vivenciar a fé mais intensamente. Então, na peregrinação ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, tivemos a graça de ter grande participação do povo. Também as celebrações e comemorações durante o ano jubilar. Além dos momentos como comunidade religiosa, dentro da casa paroquial”, contou padre Paulo.

Ele também ressaltou a gratidão pelo acolhimento dos paroquianos. “Tive uma grande conexão junto à comunidade, nas atividades desenvolvidas sempre fui muito bem acolhido por todos. Recordo com carinho as minhas visitas aos doentes, que foi o trabalho que mais me dediquei na paróquia. Essas amizades que fizemos no caminho me tocam bastante e a partir do próximo ano, mesmo longe, continuaremos ligados pois partilhamos da mesma fé”, pontuou.

Nova missão

Ao final, o padre ressaltou seu sentimento em relação a sua próxima missão, na Catedral de São João Batista. “Estou bem confiante, me sinto feliz em ser chamado para esta missão, juntamente ao padre Ari. A catedral é a igreja mãe da diocese, mas quero me colocar à disposição de todas as realidades e situações que me serão exigidas. Desejo servir ao povo e auxiliá-los a seguir no caminho da fé”, afirmou.

