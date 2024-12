Prefeito André Vechi é um dos 50 políticos de SC com mais engajamento nas redes sociais

Um estudo apontou que o prefeito de Brusque André Vechi (PL) é um dos 50 políticos de Santa Catarina com mais engajamento nas redes sociais. Ele ocupa o 35º lugar.

A seleção foi realizada pelo portal Upiara, com auxílio da ferramenta FanpageKarma. Os dados foram apurados a partir da lista completa de deputados estaduais e federais, senadores, governador, além dos prefeitos atuais e dos que assumirão o cargo nas 20 maiores cidades do estado.

A pesquisa analisou mais de 42 mil posts publicados no Instagram entre o período do dia 1º de janeiro a 12 de dezembro de 2024. Os perfis dos políticos que utilizaram a opção ‘ocultar número de curtidas’ em determinadas publicações não tiveram as curtidas no resultado final.

No período, o prefeito de Brusque teve 368 mil reações, com uma média de 1,8 publicações por dia.

Confira o ranking completo:

1 – Zé Trovão – Reações no período: 18.2M – Média de posts diário: 3.8

2 – Carol De Toni – Reações no período: 15.3M – Média de posts diário: 2.1

3 – Júlia Zanatta – Reações no período: 10.8M – Média de posts diário: 2.0

4 – Jorge Seif Junior – Reações no período: 7.2M – Média de posts diário: 3.1

5 – Topázio Neto – Reações no período: 5.5M – Média de posts diário: 1.2

6 – Ana Caroline Campagnolo – Reações no período: 4.7M – Média de posts diário: 0.6

7 – Jorginho Mello – Reações no período: 4.4M – Média de posts diário: 1.7

8 – Repórter Sérgio Guimarães – Reações no período: 3.4M – Média de posts diário: 2.3

9 – Fabrício Oliveira – Reações no período: 3.3M – Média de posts diário: 1.7

10 – João Rodrigues – Reações no período: 2.8M – Média de posts diário: 0.6

11 – Adriano Silva – Reações no período: 1.9M – Média de posts diário: 1.2

12 – Daniel Freitas – Reações no período: 1.5M – Média de posts diário: 2.1

13 – Gilson Marques – Reações no período: 1.2M – Média de posts diário: 1.0

14 – Marquito – Reações no período: 924k – Média de posts diário: 1.8

15 – Sargento Lima – Reações no período: 891k – Média de posts diário: 1.4

16 – Ana Paula Lima – Reações no período: 847k – Média de posts diário: 3.4

17 – Mário Hildebrandt – Reações no período: 830k – Média de posts diário: 2.5

18 – Ricardo Pastrana – Reações no período: 752k – Média de posts diário: 0.2

19 – Clésio Salvaro – Reações no período: 726k – Média de posts diário: 0.7

20 – Manu Vieira – Reações no período: 707k – Média de posts diário: 2.6

21 – Lucas Neves – Reações no período: 642k – Média de posts diário: 2.1

22 – Juliana Pavan – Reações no período: 585k – Média de posts diário: 1.5

23 – Deputado Jessé Lopes – Reações no período: 549k – Média de posts diário: 0.3

24 – Cleiton Profeta – Reações no período: 531k – Média de posts diário: 1.8

25 – Egídio Ferrari – Reações no período: 509k – Média de posts diário: 1.1

26 – Leonel Camasão Cordeiro – Reações no período: 494k – Média de posts diário: 1.5

27 – Daniela Cristina Reinehr – Reações no período: 490k – Média de posts diário: 1.4

28 – Pedro Uczai – Reações no período: 481k – Média de posts diário: 4.1

29 – Luciane Carminatti – Reações no período: 462k – Média de posts diário: 1.8

30 – Afrânio Boppré – Reações no período: 429k – Média de posts diário: 1.4

31 – Giovana Mondardo – Reações no período: 426k – Média de posts diário: 1.5

32 – Liba Fronza – Reações no período: 416k – Média de posts diário: 1.0

33 – Paulinha – Reações no período: 399k – Média de posts diário: 1.0

34 – Bericó – Reações no período: 374k – Média de posts diário: 2.0

35 – André Vechi – Reações no período: 368k – Média de posts diário: 1.8

36 – Carla Ayres – Reações no período: 356k – Média de posts diário: 1.9

37 – Leonel Pavan – Reações no período: 315k – Média de posts diário: 1.4

38 – Priscila Fernandes | Vereadora por Florianópolis – Reações no período: 306k – Média de posts diário: 1.1

39 – Deputado Ivan Naatz – Reações no período: 299k – Média de posts diário: 2.1

40 – Robison Coelho – Reações no período: 290k – Média de posts diário: 1.1

41 – Eduardo Freccia – Reações no período: 251k – Média de posts diário: 0.8

42 – Cryslan – Reações no período: 243k – Média de posts diário: 1.5

43 – Vaguinho Espíndola – Reações no período: 238k – Média de posts diário: 1.0

44 – Orvino Coelho de Ávila – Reações no período: 237k – Média de posts diário: 1.3

45 – Esperidião Amin – Reações no período: 236k – Média de posts diário: 0.8

46 – Antídio Lunelli – Reações no período: 204k – Média de posts diário: 0.9

47 – Carlos Humberto – Reações no período: 197k – Média de posts diário: 1.0

48 – Ricardo Guidi – Reações no período: 194k – Média de posts diário: 1.2

49 – Carmen Zanotto – Reações no período: 180k – Média de posts diário: 1.0

50 – Jair Franzner – Reações no período: 178k – Média de posts diário: 1.0

