Brusque sobe oito posições no ranking da CBF e chega a maior marca de sua história; confira

Após a atualização anual do Ranking Nacional de Clubes (RNC) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgada na última sexta-feira, 13, o Brusque alcançou a 35ª posição. Esta é a melhor colocação em toda história do clube.

O quadricolor soma 3.890 pontos no ranking. Com a nova colocação, o Brusque avança oito posições em relação a lista de 2023.

Em 2008, o Brusque ocupava a 214ª posição no ranking da CBF, com apenas 9 pontos. Desde então, o clube saltou 179 posições.

O ranking é calculado com base no desempenho dos clubes nos últimos cinco anos, considerando as quatro primeiras divisões do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

