Prefeitura de Brusque divulga horário de funcionamento dos serviços municipais durante recesso de fim de ano

A partir do dia 26 de dezembro, os servidores da Prefeitura de Brusque estarão em férias coletivas. Nos dias 23 e 24, será considerado recesso, portanto a prefeitura também não abrirá. Com isso, as repartições públicas estarão fechadas e retornam os atendimentos no dia 6 de janeiro, das 8h30 às 17h30.

Os serviços essenciais mantêm a escala de plantão durante o período de fim de ano.

Serviços de Saúde:

Os serviços de Saúde funcionarão normalmente de segunda a sexta-feira, exceto nos dias 23, 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro. O Pronto Atendimento 24h e o Samu funcionarão normalmente e sem interrupções.

Unidades Básicas de Saúde:

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão fechadas durante o período de férias coletivas, com exceção das dos bairros Maluche, Limeira Baixa e Rio Branco, que irão atender o público das 8h às 12h e das 13h às 17h, por demanda espontânea.

Qualquer morador, independente do bairro que reside, pode acessar as unidades. Serão oferecidos serviços de: atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem; coleta do teste do pezinho; curativos e retiradas de pontos; farmácia e vacinação (exceto UBS Rio Branco, que não possui sala de vacina). As demais unidades retornam aos atendimentos e serviços no dia 6 de janeiro.

Policlínica:

Salas de vacinas (térreo) – das 8h às 12h e das 13h às 17h;

Clínica da Mulher – das 8h às 17h;

Amamenta Brusque – 8h às 12h e das 13h às 17h;

Atendimento odontológico de urgência – das 08h às 12h e das 13h às 7h;

Consultas de pré-natal – realizadas exclusivamente na Policlínica.

CAPS:

O Centro de Apoio Psicossocial (Caps AD) trabalhará normalmente das 8h às 17h. O serviço também receberá as demandas dos demais CAPS.

Vigilância em Saúde:

Atenderá em sistema de sobreaviso. O controle de endemias fará atividades de rotina e respostas às denúncias.

SAE:

O Serviço de Atenção Especializada (SAE) fará atendimento ao público das 8h às 11h para coletas de exames (Lacen) e entrega de medicamentos. No período vespertino, a equipe trabalhará em atividades internas.

Farmácia:

A Farmácia Básica terá atendimento das 8h às 17h, sem fechar para o almoço. Já a Farmácia de Medicamentos Excepcionais terá expediente exclusivamente interno.

MOP:

O MOP vai funcionar das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Secretaria de Educação:

Fechada. A Secretaria retorna no dia 6 de janeiro. As aulas das Unidades Escolares retornam no dia 6 de fevereiro de 2025.

Desenvolvimento Social:

A Secretaria de Desenvolvimento Social manterá plantão, das 8h às 14h, na Prefeitura de Brusque. O Albergue Municipal para pessoas em situação de rua funcionará normalmente, das 19h às 7h.

O Centro Pop atenderá das 7h às 13h. O Creas, na praça da Cidadania, o Cras Limeira e Azambuja atenderão das 8h às 14h. O cadastro único também funcionará das 08h às 14h.

O Conselho Tutelar funcionará em regime de home office, porém, haverá uma equipe na secretaria para dar um apoio aos atendimentos de alta complexidade; telefone para contato: (47) 988461777 e (47) 3351-0113.

Secretaria de Obras:

Terá plantão diariamente das 5h às 13h30 com equipes de limpeza, asfalto, tapa-buraco, tubulação e equipe de iluminação pública, entre outras demandas. O setor telefonista atenderá também das 5h às 13h30. A recepção estará fechada. Importante ressaltar que o trabalho será feito em equipe reduzida.

Defesa Civil:

Mantém o atendimento normal das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, inclusive nos dias 24, 25, 31 e 1 janeiro. O atendimento ao público na sede da Defesa Civil também seguirá normal, exceto nos dias 24, 25, 31 e 1º de janeiro. Telefone para emergências: 199.

Samae:

A Área Técnica e a Estação Central de Tratamento de Água (ETA) funcionarão em horário normal. O retorno, tanto da central de atendimento, quanto da sede administrativa, será no dia 6 de janeiro, portanto, em caso necessário, é possível entrar em contato pelo número de telefone: (47) 3255-0500.

Fundema:

A Fundação Municipal do Meio Ambiente atenderá denúncias por meio do celular de plantão (47) 98873-1826.

Diretoria de Trânsito

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) trabalhará normalmente, das 7h às 19h. Haverá plantão de duas pessoas no setor de sinalização.

Sine:

Fechado. Retorna dia 6 de janeiro.

Procuradoria Geral do Município:

Atendimento de plantão por meio do Whatsapp (47) 8436-1730 ou e-mail [email protected].

Ouvidoria:

Fechada. Retorna dia 6 de janeiro.

Secretaria de Fazenda e Gestão Estratégica:

Atenderá em regime de plantão, com dois servidores da pasta.

Procon:

Durante o período de férias, consumidores poderão efetuar reclamações por meio do formulário eletrônico presente no site da Prefeitura de Brusque: www.brusque.sc.gov.br/procon

Ainda, durante as férias, o Procon de Brusque disponibilizará um endereço de e-mail para que o consumidor possa denunciar atos ilegais cometidos pelos fornecedores de produtos e serviços: [email protected].

O serviço de fiscalização de problemas na fiação de energia e telefonia também continuarão ativos mesmo durante as férias, podendo o consumidor denunciar eventuais problemas por meio do WhatsApp: (47) 9 8873-1963. Além da denúncia, é recomendado que o consumidor envie fotos e localização da fiação defeituosa.

Fundação Cultural de Brusque:

Fechada. Retorna dia 6 de janeiro.

Fundação Municipal de Esportes (FME):

Fechada. Retorna dia 6 de janeiro.

Parque das Esculturas:

Aberto das 9h às 21h.

Parque Zoobotânico de Brusque:

Aberto de terça a domingo, das 8h às 17h30. Nos dias 24, 25, 31 e 1 de janeiro estará fechado.

Secom:

Funcionará em regime de plantão.

