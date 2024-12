Última operação Limpa Postes de 2024 é concluída em Brusque e prefeitura planeja ações para o próximo ano

Na manhã da última sexta-feira, 13, o Procon de Brusque realizou mais uma etapa da operação Limpa Postes, agora na avenida Lauro Muller, nas proximidades do Estádio Augusto Bauer. Esta foi a nona etapa da operação no ano de 2024.

Além do trabalho de recolhimento de cabos e fios dos postes, as empresas parceiras do Procon neste projeto receberam certificados de agradecimento pelos bons serviços prestados, entregues pelo vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti, pelo secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, e pela diretora do Procon, Raquel Schoning.

Quatro toneladas de fios

Durante as oito etapas anteriores a esta, foram retirados dos postes do município cerca de quatro toneladas de fios em desuso, evitando que estes cabos ficassem expostos e trouxessem riscos à população, além de diminuir a poluição visual em Brusque.

O objetivo do Procon é continuar com esta operação em 2025, por causa do grande sucesso do projeto.

“O Procon espera continuar esse trabalho no ano que vem, de uma forma até mais eficiente, para que a gente dê uma maior qualidade de vida para o consumidor e uma cidade, obviamente, mais limpa”, afirma Raquel.

Responsáveis pelo recolhimento e armazenamento dos fios recolhidos, a Secretaria de Obras mais uma vez se fez presente nesta operação.

“A gente os armazena, acondiciona lá na Secretaria de Obras, onde eles ficam à disposição de cada empresa para estar retirando esses fios, para aí dar o destino final”, explica Ivan.

“E os fios que não forem retirados, que as empresas não tiveram interesse de reaver, a gente está organizando junto ao Procon para, no próximo ano, realizar uma licitação para fazer descarte correto, através de talvez um leilão, uma licitação de venda, ou até mesmo um destino correto, através de sucata, ou de como for melhor determinado pela parte legal junto ao Procon”.

Planejamento para 2025

Outro entusiasta do projeto que esteve presente na ação, o vice-prefeito Deco Batisti se mostrou muito feliz com essas atitudes, como a parceria entre o Procon e as empresas participantes. “A gente hoje fez uma entrega de um diploma para todas as equipes que participaram da Operação Limpa Postes”, disse Deco.

“Foram nove operações na cidade durante esse ano de 2024, recolhendo mais de quatro toneladas de fios que estavam inutilizados nos postes, que dava muita poluição visual, até um risco para os próprios operadores, que muitas vezes iam fazer uma manutenção e tem aquele fio que não era utilizado e que às vezes poderia estar com energia ou até dar algum acidente com eles ali”, explicou.

Sobre a perspectiva da manutenção da parceria entre o Procon municipal e as empresas que participaram desse projeto, Deco se diz otimista para 2025.

“Essa operação vai continuar o ano que vem todo, em datas que vão ser programadas, em várias ruas centrais, em vários bairros”.

“Conforme a demanda, vai ser feita essa Operação Limpa Postes para deixar a cidade cada vez mais bonita. Investir não só na parte de pavimentação, de calçadas, desse embelezamento viário que a gente está fazendo, mas também esse embelezamento da cidade por cima. Não só embelezamento, mas também na segurança”, conclui Deco.

