Reitora da Unifebe projeta novos cursos e ampliação da estrutura do campus para 2025

A reitora do Centro Universitário de Brusque (Unifebe), Rosemari Glatz, fez um balanço do ano da instituição de ensino. Ela mencionou também os novos investimentos previstos para 2025. Entre eles, estão a oferta de novos cursos de graduação e a realização de obras para ampliar a estrutura física do campus no bairro Santa Terezinha.

Para o primeiro semestre do próximo ano, a intenção da Unifebe é iniciar a oferta do curso de Enfermagem. Atualmente, resta apenas a publicação da autorização por parte do Ministério da Educação. Outro curso que pode começar no segundo semestre de 2025 é a licenciatura em Italiano, voltada à formação de professores.

A reitora afirma que a instituição cresceu nos últimos anos, sobretudo com os cursos de saúde, desde a chegada do curso de Medicina. O ensino de forma geral, conforme Rosemari, é fortemente voltado ao andamento do mercado de trabalho em Brusque, com ofertas daquilo que a região precisa.

“Olhamos muito para o mercado. Temos esse perfil do regional na formação. A oferta atende a nossa região. Nossa obrigação é essa: atender e qualificar a região. Os próprios empresários são indicadores. Para onde eles caminham, mostra onde devemos investir para formação”, valoriza.

A Unifebe possui várias parcerias com o poder público. A colaboração foi ampliada, principalmente, com o curso de Medicina. Já na primeira fase, os estudantes passam a realizar procedimentos nos postos de saúde de Brusque, Guabiruba e Botuverá, como aferir pressão e analisar os batimentos cardíacos.

“Precisamos do apoio do poder público, pois isso precisa acontecer dentro dos postos de saúde. Temos uma parceria bastante forte que é boa para população. Para nós, é um laboratório vivo”. Alunos de Medicina em fases mais avançadas atuam em hospitais de cidades como Blumenau e Gaspar, além de Brusque, Guabiruba e Botuverá.

O curso começou em 2019. A formatura da primeira turma de Medicina aconteceu em 12 de dezembro. Desde a chegada do curso em Brusque, o bairro Santa Terezinha se desenvolveu. Diversos prédios foram construídos aos arredores da Unifebe para receber os alunos de outros municípios. Cerca de 120 novos estudantes passam a estudar Medicina na instituição por ano.

“Destes que se formaram no dia 12 de dezembro, são 38 médicos. Temos notícia de que entre 15 e 20 deles pretendem ficar por aqui. É muita gente. Isso vai gerar uma transformação. Eles têm um compromisso social importante. A maior parte da formação deles foi no atendimento pelo SUS”, comenta.

Além das colaborações com o poder público, durante 2024 a Unifebe firmou parcerias com setores privados da comunidade. Conforme a reitora Rosemari, o esporte é uma área em que é dada atenção pelas universidades. Atletas profissionais podem estudar com bolsa na Unifebe.

“O esporte está intimamente ligado à educação. Temos vários cursos ligados ao esporte. O esporte traz junto a disciplina, que é indispensável para uma boa formação profissional”, analisa Rosemari.

Ampliação da estrutura

Para atender a demanda crescente, novos investimentos estão previstos para ampliação da estrutura física da Unifebe. Entre eles, estão o complexo esportivo e a clínica-escola do curso de Fisioterapia, esta que, a partir do ano que vem, deve atender pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no campus.

A previsão é que o complexo esportivo edificado seja entregue no final de 2025. A obra, de 6 mil metros quadrados, vai abrigar academia, pilates, salas de dança, de aula e de professores. Na prática, todo o curso de Educação Física será transferido para o complexo esportivo.

A obra de revitalização do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) está em andamento. No próximo ano, o curso de Publicidade e Propaganda receberá um novo laboratório. O bloco D contará em breve com uma pequena quadra esportiva e uma concha acústica. O estacionamento também recebe obra de ampliação. Serão aproximadamente 200 novas vagas, próximas aos blocos F e H.

A Unifebe planeja ainda a construção de um novo bloco. A instituição já recebeu as propostas. A ideia é que o prédio abrigue o colégio Unifebe. O futuro bloco terá conexão com o bloco D e o térreo será exclusivo aos alunos do colégio. Durante a noite, estudantes da graduação também terão aulas no espaço.

Na metade do ano, foi inaugurado o bloco H do campus. O médico José Celso Bonatelli foi homenageado e levou o nome do prédio. A futura clínica-escola do curso de Fisioterapia funcionará dentro do bloco. O Laboratório de Inovação em Sistemas de Informação (Lisi) também foi inaugurado recentemente.

Parcerias com exterior

Rosemari Glatz integrou a comitiva brusquense que viajou para o distrito de Karlsruhe, na Alemanha, em novembro. A colaboração envolve os poderes públicos de Brusque e do distrito alemão. Ao longo dos anos de parceria, a Unifebe também se envolveu e hoje integra programas de intercâmbio.

“O cerne desta parceria é a troca de conhecimento. Essa é a mola propulsora. Eles sempre nos levam a conhecer boas experiências que já têm consolidadas ou que estão experimentando”, detalha a reitora.

Nesta recente viagem da comitiva, que contou com grande participação de técnicos, como engenheiros, além de secretários municipais e do prefeito de Brusque, André Vechi (PL), o grupo conheceu um sistema diferente de produção de energia solar. O projeto conta com placas quase na vertical em plantações de trigo e espaços para passagem de máquinas entre elas, além de pasto para ovelhas.

“Achei bastante inovador e interessante”, avalia. Outros projetos desenvolvidos no distrito, como captação de água em profundidade, sem aditivos químicos, e sistemas para verificar o quanto um aterro impacta na ampliação dos transtornos gerados por uma enchente, também foram conhecidos pela reitora da Unifebe.

O intercâmbio estudantil foi ampliado e contará agora com mais uma escola do distrito de Karlsruhe na parceria. Além disso, em 2025, estudantes do colégio Unifebe vão para Varsóvia, capital da Polônia, em outra parceria internacional que envolve a universidade.

Assista agora mesmo!

Cemitério de Guabiruba é abandonado após sepultamento de vítimas de doenças contagiosas: