Câmaras de Vereadores de SC debocham do contribuinte ao aumentar salários de vereadores e prefeitos

Traições

É um deboche, uma traição à confiança do eleitor, o que algumas câmaras de vereadores de SC estão fazendo no momento, em suas últimas sessões do ano, com projetos de iniciativa própria aumentando seus salários e dos prefeitos eleitos. Um exemplo: em Pescaria Brava, de 10.190 habitantes, vizinho de Laguna, o salário do prefeito que assume dia 1º foi aumentado para R$ 24.900. Um exagero se comparado ao que ganha o governador Jorginho Mello, R$ 500 a mais que o alcaide sulino.

Parque sustentável

Marcos Gracher, o comprador – pagou R$ 31,5 milhões em leilão da Caixa Econômica Federal, realizado em novembro – de uma área de 600 mil m2 junto à praia de Taquarinhas, em Balneário Camboriú, tranquiliza os ambientalistas. A praia continuará pública, não terá impedimentos ou cobrança para acessá-la e como está enquadrada com fins de proteção integral, só será permitido apenas o uso dos recursos naturais para educação ambiental, pesquisa científica e turismo ecológico. O plano dele, dono da empresa Bipark é, para definir em 2025, construir um parque ambiental de preservação de fauna e flora com foco na observação de pássaros. Muito bom. E boa sorte.

Cidadã catarinense

Ficou pronto para votação em plenário, por iniciativa do deputado Mário Motta (PSD), projeto que concede o título de cidadã catarinense à sempre doce e querida ex-primeira-dama de SC, Eudéa Barreto Bornhausen. Déa, como é conhecida, é carioca, mas reside em SC desde 1961.

Castração

O projeto de lei que abre a possibilidade de castração químicas para pedófilos, aprovado na Câmara dos Deputados por 267 votos favoráveis e 85 contrários, teve apoio maciço de quase todos os partidos, exceto de parte do PT e do toda bancada do PSB, Psol e PCdoB. No PT, que tem 33 deputados, chamou a atenção o voto favorável da catarinense Ana Paula Lima.

A culpa

O deputado estadual Sargento Lima (PL), bolsonarista radical, está vendo mais um motivo para o governo federal querer federalizar o Porto de Itajaí. Seria uma vingança contra a eleição do prefeito da cidade, Robison Coelho, que é do PL. Há controvérsias.

Suspeita

Dados obtidos pela “Folha de S. Paulo” no Tribunal Superior Eleitoral mostram que 82 municípios —a grande parte deles com menos de 10 mil habitantes— viram seu eleitorado crescer repentinamente entre 20% e 46% só com a transferência de títulos de outras cidades. Dentre eles Rancho Queimado, em SC, com um inusitado crescimento de 21,3% na eleição deste ano em comparação com a de 2022.

Batizado

Jair Renan Bolsonaro, o filho “04” do ex-presidente, vereador eleito por Balneário Camboriú, se batizou domingo, na igreja Sara Nossa Terra, seguindo a fé evangélica dos irmãos Flávio, Eduardo e Laura. O ato foi na praia central da cidade, diante de um pastor. O pai continua se declarando católico.

Celebração

Proposta pelo senador Esperidião Amin, o Senado celebrou ontem, no plenário, em sessão especial, o centenário de nascimento de Antônio Carlos Konder Reis. O político catarinense nasceu em 16 de dezembro de 1924 e dedicou sua vida à política, passando por vários cargos públicos. Foi deputado estadual, deputado federal, senador e governador de SC. Além disso foi relator-geral da Constituição de 1967 e relator-adjunto da Carta Magna de 1988. Morreu em 12 de junho de 2018.

Intenções

Se estivesse sobrevivido, provavelmente se saberia da intenção final do riosulense Francisco Wanderley, que se explodiu na frente do Supremo Tribunal, em Brasília, em 13 de novembro passado. Com base no que grandes jornais publicaram apenas no último final de semana, é possível imaginar quais seriam. Algumas chamadas: Juízes ganham R$ 12 mil por mês com novo penduricalho que transforma folga em dinheiro; Presidente do TRF3 diz que PEC para acabar com supersalários é “atentado constitucional”; Procuradores do Estado de São Paulo terão sete folgas no mês ou reembolso em dinheiro por “excesso de trabalho”; Tribunais federais e estaduais pagam ‘bônus’ a juízes sem decisão do Senado sobre PEC”.

Planos de saúde

SC contabilizou 2.169 novas ações judiciais relacionadas a planos de saúde entre janeiro e outubro de 2024, aponta levantamento inédito com base no BI (Business Intelligence) do Conselho Nacional de Justiça. O volume de processos deste ano representa um aumento significativo – 34,50% – em comparação com o mesmo período de 2023, quando SC registrou 1.532 novas demandas, com uma média de quatro, diárias.