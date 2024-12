Motociclista é levado ao hospital após acidente com caminhão no Bateas

Um motociclista de 48 anos ficou ferido após acidente com um caminhão na tarde desta segunda-feira, 16, no bairro Bateas, em Brusque. A colisão aconteceu na rua Ivo Silveira por volta de 13h10.

De acordo com os bombeiros, a vítima conduzia uma Honda Bros160. Ele relatou dores no tórax e na região da coluna. Ele foi levado ao Hospital Azambuja.

O motorista do caminhão nada sofreu e ficou no local até a chegada da Polícia Militar. Não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do ocorrido.

