Saiba quantas pessoas passaram pela Pelznickelplatz em 2024

A 12ª edição da Pelznickelplatz, promovida pela Sociedade do Pelznickel, encerrou mais uma temporada de sucesso em Guabiruba. Durante os dois fins de semana do evento, aproximadamente 12 mil pessoas passaram pela Casa do Papai Noel do Mato, vivendo momentos especiais, cheios de sustos e risadas, acompanhado de uma boa gastronomia, chope e apresentações culturais. A tradição alemã, que chegou a região em 1860 e é reconhecida como o Natal mais tradicional do Brasil, reuniu gerações e manteve vivo o cultivo das raízes culturais da cidade, atraindo visitantes de diversas cidades e até do exterior.

Para o presidente da Sociedade do Pelznickel, Vandrigo Kohler, a palavra que resume o encerramento do evento é gratidão. “Terminamos hoje já pensando em melhorias para a próxima edição e para receber cada vez melhor o público que nos prestigia. Agradecemos a todos que fizeram e que passaram pelo nosso evento nessas seis noites. A Pelznickelplatz não teria sentido sem público, por isso, o nosso agradecimento a todos que vieram prestigiar essa cultura, que é muito importante. Desejo a todos um feliz Natal e um ótimo ano novo. Que todos tenham muita saúde e bençãos e que possamos nos reencontrar na 13ª Pelznickelplatz”, declara.

Segundo o presidente, foram noites muito bonitas com a participação do público. “Sofremos um pouco com o mau tempo no primeiro final de semana, mas compensamos no segundo, que tivemos tempo bom e muitos visitantes. Agradeço a todos os membros da Sociedade que fizeram essa edição. São muitos envolvidos. Além da organização, são Pelznickels que atuam em escala. É gratificante todo esse trabalho, pois todos somam e contribuem para que possamos realizar um evento cada ano mais incrível”, frisa.

Vandrigo também destaca o lançamento do Chope do Pelznickel. “Tivemos muitos elogios sobre o chope. Estamos muito felizes com todo o feedback positivo e consumo durante o evento. O chope Pelznickel está aberto ao mercado e para consumi-lo durante todo o ano é só entrar em contato conosco pelas redes sociais”, explica.

Cartas para São Nicolau

Boneca, carrinho, bola e roupa foram os presentes de Natal mais pedidos nas cartinhas deixadas pelas crianças na 12ª Pelznickelplatz. Mas além de transmitirem diferentes sonhos e desejos, muitas delas também foram escritas com mensagens de amor e esperança.

Entre as inúmeras cartas no varal, estava a de Felipe Petica, de 9 anos. Acompanhado pela mãe Daiane e de outros familiares, vindos de São Paulo para Brusque há pouco mais de seis meses, essa foi a primeira vez que visitaram a Casa do Papai Noel do Mato. Além de pedir um brinquedo em sua cartinha, o pequeno também fez um pedido especial. “É a primeira vez que venho e está sendo muito legal. Na minha carta escrevi o que desejo ter neste Natal, que é saúde para o meu irmão e toda minha família”, contou emocionado.

Assim como Felipe, a noite também foi especial para seus primos Christopher e Victoria Aparecida Correa da Cruz, de 6 anos. Moradores de Brusque, esta não foi a primeira vez que os gêmeos visitaram a Pelznickelplatz, mas neste final de semana a visita teve um significado especial para eles.

“Nós viemos todos os anos aqui prestigiar esse evento lindo com as crianças, que já estão habituadas e conhecem a tradição. Mas esse ano, tanto o Christopher quanto a Victoria esperavam ansiosos para vir e, especialmente, fazerem suas cartas. Isso porque eles aprenderam a escrever e, pela primeira vez, estão escrevendo suas próprias cartinhas para São Nicolau”, contou o pai Clayton Corrêa da Cruz.

Com o auxílio da mamãe, Vanessa, eles confeccionaram atentamente cada detalhe. Sentados lado a lado, os pequenos trocavam olhares e ajudavam um ao outro durante a produção. Mesmo um pouco tímida, Victoria disse empolgada o pedido da cartinha: “Quero uma capivara, uma de pelúcia”, afirmou.

Após escreverem suas cartas, as crianças penduraram os pedidos no varal que fica à disposição dos visitantes que desejam adotar algum dos pedidos e realizar o sonho de alguma criança. E foi por lá que estava a carta de Clara Pioli da Rosa. Aos 10 anos ela é, assim como a mãe Francine, apaixonada pela tradição mantida pela Sociedade do Pelznickel. Ela participou e conquistou o primeiro lugar de Guabiruba e o terceiro na etapa regional do concurso Traços do Meu Vale, do Programa Vale Muito, promovido pelo Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí (Cimvi). Estudante da Escola Básica Municipal Prof. Carlos Maffezzolli, Clara fez um desenho com os principais pontos turísticos de Guabiruba e também com o icônico Pelznickel.

Segundo a mãe, a família, que é natural do Oeste de Santa Catarina, mora em Guabiruba há mais de 30 anos. “Nós não conhecíamos essa tradição. Então para mim é algo incrível e que enche os olhos. Conhecer essa cultura nos ajuda na educação das crianças em questão de costumes, como com as chupetas e mamadeiras. Além de ensinar a respeitar e obedecer os mais velhos. Por mais que eles gostem, também têm medo do Pelznickel e respeito, que é algo muito bom”, disse a mãe.

“É uma tradição que conhecemos aqui e ainda tem muitas pessoas que não fazem ideia do que é. No concurso que a Clara participou em Timbó e conquistou o terceiro lugar, grande parte do público não entendeu o desenho que ela fez. Eles perguntavam o que era aquele personagem grande de penas escuras. Então foi muito legal essa troca, em que ela pôde explicar e levar também essa tradição de Guabiruba”, conta.

Próximos eventos

A Pelznickelplatz é o maior evento da Sociedade do Pelznickel, mas o público ainda pode conferir dois desfiles neste ano. No dia 23 de dezembro, os Pelznickels são convidados especiais no Desfile do Presépio Vivo, da Comunidade Nossa Senhora Aparecida, do bairro Guabiruba Sul, que percorre o bairro e o Centro, a partir das 20h. No dia 24, será realizado o tradicional desfile pelas ruas da cidade, que inicia na sede da Sociedade e percorre parte do Centro, bairro São Pedro, Lorena e Alsácia, a partir das 14h, na véspera de Natal.

