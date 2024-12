O calor, que costuma ser intenso em dezembro, está se mostrando menos forte em Brusque, surpreendendo os moradores que esperavam um padrão térmico mais abrasador, característico da época.

À medida que o mês avança para o seu décimo sétimo dia, a cidade é surpreendida por uma anomalia térmica.

O que deveria ser, tradicionalmente, um mês de aquecimento intenso, com temperaturas acima de 35 a 37°C, tem sido dominado, até então, por uma condição marcada pela ausência do calor extremo.

De fato, as medições recentes revelam um dezembro consideravelmente mais ameno, com temperatura média de apenas 23,0°C, o que representa uma redução em cerca de 2°C em relação à média histórica de 25°C.

Além disso, o cenário térmico de 2024 é o menos quente em pelo menos 12 anos, um fato notável, monitorado pela rede Groh Estações, responsável pelo acompanhamento do clima em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Sem calor extremo à vista

Consultado por nossa coluna, o meteorologista Piter Scheuer compartilhou sua análise sobre o que os moradores de Brusque podem esperar na sequência de dezembro.

Conforme sua expectativa, não há previsão de calor extremo, com temperaturas acima de 36°C ou 37°C, pelo menos até o Natal, destaca Scheuer.

Calor, mas sem extremos

Contudo, o especialista faz algumas ressalvas importantes a serem consideradas.

Como é comum nesta época do ano, qualquer dia com períodos prolongados de sol pode fazer com que os termômetros ultrapassem facilmente os 30°C.

Isso indica, portanto, eventos de calor, mas dentro de patamares mais moderados.

Apesar disso, Scheuer não espera que esses índices ultrapassem os 35°C e, se acontecerem, não devem se prolongar por dias consecutivos.

Na mesma entrevista, o meteorologista também compartilhou a previsão do tempo para esta terça-feira, que estará disponível logo após os anúncios.

Previsão da terça-feira após anúncios

Terça-feira sem calor intenso

*Boletim: Piter Scheuer >>

Agora, vamos focar na previsão do tempo para Brusque e toda a região do Vale do Itajaí-Mirim, voltada para os moradores que planejam atividades externas nesta terça-feira.

De acordo com as últimas atualizações, o dia promete condições amplamente favoráveis, com a presença do sol intercalada por variação de nuvens.

Essas aberturas devem proporcionar um aumento nas temperaturas, sinalizando picos entre 26°C e 30°C.

No entanto, vale destacar que, não estão descartados eventos de chuva localizada, principalmente a partir da tarde, causados pelo aquecimento.

Caso ocorram, os episódios tendem a ser mal distribuídos, afetando apenas pontos isolados.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com a rede Groh Estações.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para concluir, convidamos você a se encantar com as incríveis fotos enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer desta terça-feira, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

