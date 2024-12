Cinco Unidades Básicas de Saúde de Brusque recebem reparos; saiba quais

A Prefeitura de Brusque está realizando reformas e melhorias em cinco Unidades Básicas de Saúde. As UBSs da rua Nova Trento, do Dom Joaquim, Santa Rita, Paquetá e Planalto estão recebendo mais segurança e acessibilidade com foco na adaptação dos espaços para atender às normas de acessibilidade e garantir mais conforto e segurança nos prédios.

As melhorias vão garantir novas rampas de acesso, bebedouros acessíveis, barras de apoio, ampliação de portas e banheiros, além de reparos estruturas e pinturas. “Cada prédio possui sua própria necessidade, desta forma, as frentes de trabalhos realizadas em cada um é diferente. A UBS do Bateas por exemplo, recebe melhorias no telhado enquanto outras recebem troca de portas e ampliação dos banheiros”, comenta o secretário de Infraestrutura Estratégica, Alex Gonçalves.

Apesar dos trabalhos, apenas a Unidade Básica de Saúde do bairro Bateas precisou ser fechada. “Como as obras ocorrem no telhado, não é possível realizar os atendimentos no local, porém, a UBS continua funcionando, porém anexo ao Pronto Atendimento 24h no bairro Santa Terezinha”.

Ampliações

O acordo firmado entre a Secretaria de Saúde de Brusque e a Unifebe, em julho deste ano, também está contribuindo para as melhorias nas UBSs. A parceria proporcionou a ampliação dos consultórios destinados às três salas de consulta em cada uma das cinco unidades, localizadas nos bairros Paquetá, Limeira Baixa, Dom Joaquim, Steffen e Rio Branco.

Atualmente, as reformas avançam nas UBSs do Paquetá e da Limeira Baixa, onde estão sendo construídos novos consultórios. As unidades dos bairros Dom Joaquim, Rio Branco e Steffen devem ser concluídas gradativamente ao longo de 2025.

