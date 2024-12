Veja como ficou a nova sede da DIC de Brusque

As obras do novo prédio da Divisão de Investigação Criminal (DIC) da Polícia Civil de Brusque foram finalizadas nesta terça-feira, 17. A imprensa foi convidada para conhecer o local, que fica na praça Sesquicentenário, no Centro.

Uma cerimônia oficial pelo comando estadual deve ser feita em janeiro. A obra está concluída e já há autorização para início dos trabalhos no novo local. O delegado regional Fernando de Faveri ressaltou que o encontro de hoje foi “uma prestação de contas à imprensa, população, aos doadores e gestores do convênio municipal”. Antes, a DIC funcionava no térreo do prédio da Polícia Civil na rua do Convento.

As estruturas tecnológicas, que vão possibilitar o início dos trabalhos na nova estrutura, serão transferidas para o novo prédio na primeira semana de janeiro.

A reforma da área externa do prédio foi feita com recursos municipais. Já para a parte interna, que foi equipada com móveis sob medida, só foi possível adquirir graças à parceria privada, com apoio de CDL, Acibr e Ampebr, e também de muitas empresas. Na cerimônia oficial, todas as que contribuíram serão homenageadas. “Foram muitos empresários. Sem eles, não seria possível”, destaca o delegado.

O imóvel tem 434 metros quadrados. A cessão do imóvel é válida por dez anos, e pode ser renovada por igual período. O custo da obra é de R$ 174.649,92.

“Marco divisório para Brusque”

De Faveri destaca que a mudança é importante para garantir melhores condições de trabalho e de atendimento à população.

“A estrutura atual estava muito apertada. Tínhamos a dificuldade de isolar a DIC, que trabalha com crimes complexos e depende de tranquilidade para fazer o seu trabalho. Uma estrutura melhor sempre contribui para um trabalho melhor. Nos falta um pouco de pessoal, mas o ambiente influencia diretamente na qualidade”.

O novo prédio conta com sala de reuniões, gabinete para delegado, escrivães, sala de investigação e de toda uma estrutura equipada para a delegacia funcionar. Além disso, também foi resolvido o problema da acessibilidade. Ainda há um andar subterrâneo, onde devem ser instalados uma sala de arquivo e um alojamento no futuro.

“É um marco divisório para Brusque. A DIC já vem recebendo investimentos desde agosto, quando a DFR foi extinguida, e foi implementado material humano. Agora, temos melhorias na estrutura, com o prédio, computadores e viaturas novas para a realização de um trabalho de excelência”, ressalta o delegado titular da DIC, Fernando Farias.

O prédio da rua do Convento seguirá atendendo, com o funcionamento de outras delegacias. “O térreo do prédio [onde funcionava a DIC] ficará vago. Vamos analisar [o que vai ser feito com o espaço], mas o mais provável é que a sala dos flagrantes desça para o térreo. Mas há uma série de outras possibilidades. Isso será decidido em um segundo momento”, explica De Faveri.

