Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (16 a 17/12)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Nilze Colzani Dell Agnolo, 82

16/12: faleceu na residência, no bairro São Luiz. Sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Viúva, deixa uma filha e uma neta.

Armando Gohr, 71

16/12: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Rita. Sepultado no Cemitério Guarani. Viúvo, deixa duas filhas, quatro netos e um bisneto.

Maristela Kormann, 53

15/12: residia no Centro de Guabiruba. Cremação ocorreu no crematório Vaticano. Deixa dois filhos e uma neta enlutada.

Geremia Motter, 75

15/12: faleceu na residência. Residia no bairro Ponta Russa. Sepultamento ocorrerá no cemitério do Dom Joaquim, às 16h desta segunda-feira, 16. Deixa esposa, três filhas e três netos enlutados.

Ademir Bambinetti, 73 (pop. Guli)

15/12: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Luiz. Foi sepultado no cemitério Parque da Saudade. Deixa esposa, duas filhas e um neto enlutado.

