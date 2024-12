PL entra em consenso e Jean Dalmolin deve ser eleito presidente da Câmara de Brusque

O presidente da Câmara de Vereadores de Brusque, Jean Dalmolin (Republicanos), deve ser eleito para exercer a função por mais dois anos. Os quatro vereadores eleitos pelo PL entraram em consenso em reunião realizada na tarde desta terça-feira, 17. A informação é de uma fonte do partido.

A princípio, não há acordo para dividir o mandato de dois anos com outro vereador. A tendência é que Dalmolin siga exercendo a função no primeiro biênio do mandato. Um acordo deve ser costurado para que um vereador do PL, partido do prefeito André Vechi e do vice Deco Batisti, seja eleito no segundo biênio.

Nos bastidores, Jean Dalmolin é visto com bons olhos por André Vechi. Antes, havia um conflito interno no PL em busca da presidência. Paulinho Sestrem e Valdir Hinselmann, este o vereador mais votado, almejavam a eleição ao cargo.

Dalmolin ocupa a presidência da Câmara desde maio de 2024. A eleição será realizada no dia 1º de janeiro. Na prática, o vereador Jean Dalmolin tem cinco dos oito votos necessários no momento, mas, ainda conforme a fonte, o atual presidente não deve ter dificuldade para conquistar outros votos, já que tem apoio do governo Vechi, que possuirá ampla maioria na Câmara.

Assista agora mesmo!

Ex-presidentes relembram bailes da Sociedade Guabirubense nos anos 70, 80 e 90: