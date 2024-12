Canelone de pato

– Temperar o pato com sal e pimenta-do-reino.

– Assar por 1 hora em fogo baixo.

– Esfriar e desfiar.

– Refogar a cebola com alho bem picados.

– Acrescentar uma pitada de tomilho e alecrim.

– Misturar com o pato desfiado e reservar.

– Cozinhar a massa de canelone e depois jogar na água gelada.

– Rechear os canelones com o pato desfiado.

– Reservar.

Molho de beterraba

– Corte a cenoura, a beterraba e a cebola em pedaços médios.

– Aqueça uma panela grande e refogue a cebola no óleo até começar a dourar.

– Junte o alho e cozinhe por mais 1 minuto.

– Junte a cenoura, a beterraba, o orégano e a folha de louro e refogue bem.

– Acrescente a água, abaixe o fogo e cozinhe por uns 30 minutos, ou até que os legumes fiquem macios.

– Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada.

– Retire do fogo, espere alguns minutos e bata no liquidificador com cuidado por causa do vapor.

– Junte o vinagre e o shoyu e bata novamente até que todos os ingredientes estejam incorporados.

– Levar o canelone com uma base de molho ao forno até aquecer.

– Retirar e servir quente com o restante do molho aquecido.

– Decorar a gosto. Mini rúculas ou flores de beterreba.