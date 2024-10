Aprenda como preparar uma deliciosa lasanha italiana.

Entradas

Antepastos com Pão Italiano.

Prato Principal com Frutos do mar

Lasanha Italiana do Chef Ciriaco.

Sobremesa

Maçã Rostí em Vinho & Sorvete de Creme.

Molho Bechamel

Leite integral

Farinha de trigo

Alho

Noz-moscada

Sal Pimenta-do-reino

Manteiga

Molho Sugo

Tomates italianos sem pele

Azeite de oliva

Alho

Cebola

Pimentão Vermelho

Cenoura

Pimenta dedo-de-moça

Folhas de manjericão basílico

Sal

Açúcar

Extrato de tomate

Manjericão

Fonduta de 4 queijos

Bechamel

Queijo gorgonzola

Queijo provolone

Queijo parmesão

Requeijão cremoso cheddar

Recheio de Legumes

Cenoura cortada à Julienne

Brócolis cortado à Julienne

Alho poró cortado à Julienne

Cebola

Alho

Folha de manjericão basílico

Manteiga/óleo

Recheio de frango

Peito de frango

Patê de Fígado de galinha

Cebola

Alho

Cenoura

Pimentão

Pimenta dedo-de-moça

Requeijão cremoso cheddar

Parmesão ralado

Ovos (4 gemas + 2 ovos inteiros)

Farinha de trigo

Massa de lasanha pré-cozida

Usar uma marca italiana de boa qualidade

Molho bechamel

– Pique o alho e leve a panela em fogo baixo com uma colher cheia de manteiga e dê uma leve dourada sem queimar para não amargar.

– Adicione 200g de manteiga e 200g de farinha de trigo e mexa até dourar a farinha.

– Adicione 1 litro de leite e mexa constantemente até engrossar.

– Tempere com sal, noz-moscada e pimenta- do-reino a gosto.

Molho Sugo

– Separe 3kg de tomates.

– Pique 400g de cebola para 8 dentes de alho, 1 pimentão vermelho pelado e picado, 200g de cenoura picada, ½ pimenta dedo-de moça e leve tudo para a panela com 100ml de azeite de oliva para refogar.

– Adicione o manjericão basílico minutos antes de terminar o refogado juntamente com o extrato de tomate.

– Quando ferver, desligue e processe em um liquidificador ou processador. Acerte com sal e açúcar parar retirar a acidez do molho.

Fonduta de 4 Queijos

– Em uma panela misture os queijos gorgonzola, provolone, parmesão e requeijão cremoso de cheddar juntamente com 2 conchas do molho bechamel.

– Em fogo brando, mexa até dissolver os queijos.

– Acerte o sal e a pimenta se necessário.

Recheio de Legumes

– Refogue rapidamente os legumes com manteiga e azeite de oliva e reserve.

Recheio de Frango Cremoso

– Colocar uma panela com água para ferver com os temperos (Cebola / Alho / Alho Poró).

– Após a água fever, cozinhar os peitos de frango, reservar e depois desfiar.

– Em uma panela dourar alho e cebola, cenoura, pimentão, pimenta dedo-de-moça, introduzir o frango desfiado, o patê de fígado, 250g de requeijão cheddar, uma pitada de noz-moscada ralada, uma pitada de cominho (para realçar o sabor do frango) e o parmesão ralado.

– Acrescentar 4 gemas e 2 ovos inteiros, mexer bem, e acrescentar trigo para dar o ponto de pasta

Montagem da lasanha

– Untar a forma com manteiga e despejar uma pequena quantidade de alho poró em cubinhos pequenos.

– Essa técnica tem como objetivo evitar que a lasanha grude no fundo da forma e preserve a sua estrutura e textura para apresentação.

– A montagem da lasanha deve prever uma sobra de 3cm aprox. de espaço nas laterais, para que após cortada, possa ser espaçada;

• Primeira camada de massa sobre o alho poró. Logo em seguida uma fina camada de molho sugo.

• Segunda camada de massa e logo em seguida uma camada de fonduta de queijos.

• Terceira camada de massa e logo em seguida uma camada de molho sugo, uma camada de recheio de legumes, uma camada de queijo muçarela e uma camada de fonduta de queijos.

• Quarta camada de massa e logo em seguida uma camada do molho de frango, uma camada de fígado, uma camada de queijo muçarela, uma camada de molho sugo.

• Quinta camada de massa, uma camada de molho sugo, uma camada de queijo muçarela.

• Sexta camada de massa, uma camada de fonduta de queijo e queijo parmesão ralado polvilhado sobre a lasanha para gratinar.

– Reserve a forma em geladeira por no mínimo 3 horas para firmar bem os recheios para que se possa cortar antes de assar.

– Cortar e afastar os pedaços para que o calor consiga penetrar entre pedaços e entre camadas.

– Entre os pedaços acrescentar molho sugo para o melhor cozimento da massa. Feito isso, leve ao forno para assar e gratinar e está pronto para servir.