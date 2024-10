Nesta quinta-feira, 24, Brusque experimentou uma tarde de extremos climáticos, com temperaturas alcançando 35°C, seguida pela passagem de uma frente fria que potencializou trovoadas e ventos localmente intensos.

O destaque ficou por conta de um impressionante registro, feito no topo de um edifício localizado no Centro da cidade, onde as rajadas chegaram a 96,4 km/h.

Entretanto, nas estações meteorológicas fixadas próximas ao solo, as velocidades foram bem mais moderadas, abaixo de 40 km/h, sem causar transtornos ao município.

Esse contraste entre as medições ilustra, de forma conclusiva, como a instabilidade afetou a cidade de maneira distinta em diferentes altitudes.

Ventos, calor e chuva

Vamos dar sequência à pauta, abordando agora os volumes de chuva e o intenso calor que dominaram Brusque e toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.

A precipitação ocorreu em forma de pancadas muito isoladas, atingindo determinados pontos com intensidade, enquanto outros locais nas proximidades quase não registraram chuva.

Essa situação alinha-se perfeitamente com a previsão divulgada nesta coluna mais cedo, logo pela manhã.

O que realmente chamou a atenção, no entanto, foi o calor, afetando toda a região, não apenas os moradores de Brusque.

Números do calor e da chuva

A tabela abaixo apresenta os números das temperaturas, ilustrados em vermelho, assim como os volumes de chuva destacados em azul, confirmando a precisão da previsão matinal.

Em algumas áreas, não caiu uma gota, enquanto outras registraram baixos volumes, nada fora do comum, com totais que não ultrapassaram os 18 mm e a maioria ficando abaixo de 10 mm.

Confira os números abaixo, fruto de uma apuração realizada em parceria com a rede Groh Estações.

Ventos na sexta-feira

Aqueles que planejam atividades ao ar livre em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí-Mirim na sexta-feira, 25, podem contar com uma situação climática muito favorável pois não há previsão de chuva para o dia.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, o destaque ficará por conta dos ventos, devido a um ciclone posicionado na altura da costa do Uruguai, que afetará grande parte da região Sul do Brasil, incluindo Santa Catarina.

A região de Brusque será atingida, com rajadas previstas variando entre 30 e 50 km/h, podendo, eventualmente, ultrapassar esse patamar em alguns pontos.

Além disso, o calor voltará a marcar presença na sexta-feira, com temperaturas superiores a 30°C, conforme conclui Puchalski.

