Ex-boxeador Maguila morre aos 66 anos

A lenda do boxe brasileiro e mundial, José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Maguila, morreu nesta quinta-feira, 24, aos 66 anos. A informação foi confirmada pela esposa, Irani Pinheiro, em entrevista para o Balanço Geral, da TV Record.

Vítima de um demência pugilística, o ex-lutador sofria de encefalopatia traumática crônica (ETC), uma doença similar ao Alzheimer, causada por repetitivos golpes na cabeça e afeta, principalmente, ex-atletas de boxe.

Ao programa da Record, a esposa contou que, nos últimos dias, foi descoberto um nódulo no pulmão de Maguila. Ele ficou cerca de 28 dias internado.

Maguila

Natural de Aracaju, Maguila lutou por 17 anos. Ele teve 77 vitórias, em 85 lutas, sendo 61 por nocaute. Ele participava das categorias de peso-pesado.

Na década de 90, o brasileiro enfrentou dois dos maiores nomes do boxe mundial: Evander Holyfield e George Foreman. Porém, saiu derrotado em ambas as lutas, todas por nocaute. Com Holyfield, inclusive, disputou o cinturão do Conselho Mundial de Boxe de pesos-pesados.

O boxeador era uma figura folclórica no Brasil. Em 2009, lançou o álbum de samba “Vida de Campeão”. Além disso, Maguila também já foi comentarista na televisão.

Leia também:

1. Calor da semana em Brusque tem data para acabar; descubra quando

2. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (21 a 23/10)

3. VÍDEO – Barata é encontrada dentro de feijão servido no restaurante da UFSC

4. Alta na busca pelo Ozempic para emagrecimento é sentida em Brusque; saiba mais

5. Hospital Azambuja inaugura unidade de Oncologia com presença do governador nesta sexta-feira

Assista agora mesmo!

Veja como foi chegar aos destroços do avião que caiu em Guabiruba em 1995: