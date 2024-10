Uma frente fria promete avançar sobre Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim nesta quinta-feira, 24, trazendo à região, o risco de condições climáticas adversas.

A previsão inclui trovoadas, que até podem ser intensas, porém, em pontos isolados.

Isso porque a maioria das áreas tendem a ter pouca ou até nenhuma chuva, apenas com um aumento na nebulosidade.

Além disso, o dia promete calor, sinalizando novamente superar os 30°C, antecedendo a chegada do sistema climático instável.

O meteorologista Piter Scheuer foi consultado a respeito deste tema e, assim, compartilhou um boletim informativo junto à nossa coluna, cuja nota está disponível logo após a foto.

Frente fria em Santa Catarina

*Boletim: Piter Scheuer >>

Vamos iniciar este boletim apresentando um panorama sobre os efeitos que uma frente fria, prevista para atravessar Santa Catarina nesta quinta-feira, deve causar em todo o estado.

Em primeiro lugar, é importante destacar que as regiões Oeste e Meio-Oeste figuram entre as mais afetadas por este sistema.

As cidades dessas áreas precisam permanecer alertas, pois há um risco significativo de tempestades severas acompanhando a chegada dessa frente fria.

Frente fria em Brusque e região

Dito isso, agora voltamos nosso foco à previsão específica para Brusque e os demais municípios situados no Vale do Itajaí-Mirim.

Embora a frente fria também traga condições climáticas adversas para essa região, os efeitos devem ser menos severos do que os previstos para o Oeste de Santa Catarina.

Ainda assim, as cidades precisam permanecer atentas pois o risco de trovoadas acompanhadas por rajadas de vento não pode ser descartado.

Essa condição climática instável está prevista para se intensificar ao longo da tarde em direção à noite.

Por se tratar de ocorrências pontuais e isoladas, muitas áreas podem até passar sem chuva, apenas com um aumento na nebulosidade.

Calor

Antes desse cenário se concretizar, o sol ainda promete aparecer, mantendo a tendência dos últimos dias, com temperaturas que novamente ultrapassando a marca dos 30°C.

Vale ressaltar que a passagem da frente fria será rápida, trazendo uma melhora significativa nas condições climáticas já na sexta-feira, tema que abordaremos a seguir.

Após a frente fria

Assim, a sexta-feira sinaliza para Brusque e região uma condição predominantemente favorável às atividades externas, com aberturas de sol mais prolongadas.

As temperaturas, similarmente a quinta-feira, devem novamente superar os 30°C, proporcionando um cenário de calor.

Portanto, aqueles que planejam atividades ao ar livre podem se sentir seguros, pois o risco de chuva é extremamente baixo, quase inexistente.

Além disso, esse dia será caracterizado por ventos constantes, influenciados por um ciclone posicionado na altura da costa do Uruguai.

Monitoramento

Por fim, é importante salientar que as informações apresentadas neste boletim são baseadas nas atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos.

Destacamos a possibilidade de alterações nos simuladores à medida em que novas informações são incorporadas.

Portanto, aconselhamos sempre a acompanhar a previsão a curto prazo, e continuaremos monitorando a situação.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, abordamos agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, observado durante a madrugada desta quinta-feira, com dados obtidos pela rede Groh Estações.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em cada local destacado em vermelho.

A apuração também indica que não houve registro de chuva no período entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme destacado em azul.

