Em um cenário onde a luta pelos sonhos, muitas vezes, é marcada por desafios quase insuperáveis, a história deste morador de Brusque, Bruno Arnon Bittencourt, é um testemunho de perseverança, esperança e gratidão. Criado por sua mãe, Rita de Cássia Bittencourt, falecida prematuramente em 2007, Bruno cresceu no bairro Azambuja, cercado pelo apoio de sua família. Desde muito jovem, ele nutria o desejo de se tornar médico. As dificuldades financeiras, no entanto, o obrigaram a postergar esse sonho. Jornada de superação em Brusque Em 2015, após várias tentativas frustradas em diferentes áreas, Bruno tomou uma decisão transformadora ao inscrever-se no Enem, determinando que Medicina seria a única direção. A partir daí, sua jornada foi marcada pela superação de obstáculos. Embora tivesse sido aprovado em odontologia, sua verdadeira vocação ainda pulsava em seu coração. Rumo à Unifebe Foi então que, quando o curso de Medicina foi aberto no Centro Universitário de Brusque (Unifebe), Bruno não hesitou. Inscreveu-se no vestibular, passou, mas logo se deparou com a dura realidade: a matrícula, custando mais de R$ 6 mil, estava fora de seu alcance. No entanto, ele não se deu por vencido. Com o apoio de familiares, amigos e a ajuda da comunidade, Bruno iniciou uma campanha de arrecadação, superando as expectativas e, em pouco tempo, conseguiu pagar a matrícula e garantir sua vaga. Brusque unido pela conquista Mas, mesmo com o primeiro passo dado, o medo da incerteza nunca o deixou, pois a cada mês trazia uma nova angústia sobre como conseguiria arcar com as mensalidades. No entanto, a solidariedade de pessoas que acreditavam em seu potencial transformou o medo em força. Foram quatro vaquinhas e duas rifas organizadas por Bruno, sempre com sucesso, além de bolsas e financiamentos, que garantiram sua permanência no curso. A generosidade dos empresários de Brusque, especialmente de uma pessoa que preferiu manter-se em anonimato, foi fundamental para que Bruno seguisse adiante em sua jornada. Por outro lado, seus avós, Helena Galitzky Bittencourt e Mário Pedro Bittencourt, apesar de não contarem com condições financeiras privilegiadas, proporcionaram a estrutura necessária para que ele se dedicasse exclusivamente aos estudos. Brusque ganha mais um médico Após anos de luta, Bruno, então, se formou médico e já atua na saúde de Brusque. No dia 12 de dezembro, ele celebrou sua conquista com 37 colegas, durante a colação de grau da primeira turma do Curso de Medicina da Unifebe, em evento que reuniu mais de 600 pessoas. Bruno já atua em algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e hospitais da cidade, retribuindo o apoio que recebeu ao longo da jornada. Em seu último ano de faculdade, participou do projeto "Universidade Gratuita", que custeou sua mensalidade em troca de serviços prestados à comunidade. No decorrer de 2025, Bruno promete devolver à cidade o carinho e solidariedade que sempre recebeu. Sua história é um exemplo de que, com apoio e perseverança, é possível transformar sonhos em realidade. Ele dedica sua vitória aos avós e à mãe, cujo amor eterno foi o alicerce de sua jornada.

