Na acolhedora cidade de Guabiruba, uma história de dedicação e amor transcende as fronteiras do tempo e espaço no bairro Centro, especialmente na época do Natal, quando essa história se destaca ainda mais.

*Não perca a galeria de fotos no fim desta edição

Há mais de duas décadas, José Teodoro Erthal, que então celebrou 81 anos em 2024, transforma sua sala de estar em um verdadeiro cenário de fé e encantamento.

Cada ano, ele mergulha, com mãos calejadas e um olhar apaixonado, na construção de um presépio que não é apenas uma obra de arte, mas um testemunho de vida, esperança e amor incondicional.

Obra prima do Natal

José, um artesão de Guabiruba, com quase 50 anos de experiência dedicados ao ofício da estofaria, se destaca não apenas pelo seu talento com a madeira, mas também pela criação de seu presépio, sua maior obra-prima.

Todo ano, ele se dedica a montar um novo cenário, sempre com uma novidade que encanta e emociona os visitantes, renovando o espírito do Natal a cada detalhe.

A montagem do presépio exige paciência, destreza e total dedicação.

Preparativos para o Natal

Durante dois meses, ele se dedica com afinco, nos intervalos de seu trabalho diário, montando com mãos firmes e coração atento a cada peça que compõe sua obra.

A madeira que ele conhece tão bem ganha vida, os detalhes minuciosos surgem como por encanto, e, ano após ano, o presépio vai se tornando maior, mais rico em detalhes e mais cheio de simbolismo.

Natal além de reflexões

O presépio de José vai além de representar o nascimento de Jesus; é um convite à reflexão sobre o valor das pequenas coisas e do verdadeiro espírito do Natal.

Em sua casa, o presépio, mais importante que o pinheiro de Natal, celebra o nascimento de Jesus com fé, amor e respeito.

Ano após ano, familiares e amigos se reúnem para contemplar os detalhes do presépio, que emociona e aquece os corações, transmitindo uma vida de trabalho, fé e amor à família e à cidade.

Cada visita, pois, é um reencontro com o que realmente importa.

Gestos que inspiram o Natal

José nos ensina, com gestos simples e um coração grandioso, que o Natal é um momento de reflexão sobre o que é essencial.

Ele nos presenteia com a verdadeira magia do Natal, que toca a alma e nos faz valorizar as pequenas coisas.

Seu presépio celebra a vida, a família e a fé, transformando sua casa em um santuário de esperança.

Quem o visita sai com o coração mais leve. Lembrando que o Natal é, antes de tudo, um gesto de amor, vivido em cada detalhe e momento compartilhado.

*Veja a galeria de fotos mais adiante

Galeria após anúncios

O Blog do Ciro Groh tem imenso orgulho de contar com o apoio de empresas que reconhecem e valorizam a importância da informação de qualidade.

Clique nos banners para então conhecer os produtos e serviços oferecidos por cada um deles.

Descubra, assim, como essas empresas podem fazer a diferença no seu dia a dia.

Oferecimento:

Leia também:

1. Arte e renda: ateliê em Brusque então oferece curso gratuito de bordado

2. Lá nas Trutas então anuncia reabertura: saiba quando o restaurante voltará a receber visitantes em Guabiruba

Galeria de fotos

Para encerrar esta matéria de forma memorável, convidamos você a conferir uma deslumbrante galeria de fotos.

Ela revela, em detalhes, toda a habilidade e dedicação do senhor José, na criação deste incrível presépio.

Acompanhe as imagens a seguir e se deixe envolver pela beleza e singularidade de sua obra.

*Fotos cedidas por Roselaine Erthal Fischer >>

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK