Paróquia São Luís Gonzaga exibe especial ‘Natal com The Chosen’ neste fim de semana

Nos dias 20, 21 e 22 a Paróquia São Luís Gonzaga exibe gratuitamente o especial “Natal com The Chosen”, no auditório paroquial. O curta-metragem, de aproximadamente uma hora, intitulado “Noite Sagrada”, conta a história do nascimento de Jesus sob a ótica de José, Maria e os pastores.

As sessões da sexta-feira, 20, e sábado, 21, serão às 20h30; já no domingo, 22, a exibição será às 17h. Os interessados em participar podem retirar seu ingresso gratuito na secretaria paroquial.

“O especial é um curta metragem que conta a história do Natal, principalmente da ótica dos pastores, quando o anjo Gabriel vai até eles e os convida para adorar o menino Jesus que acabou de nascer. É um filme que dura cerca de 1 hora e é uma obra prima incrível e bem emocionante”, afirma o vigário da Paróquia São Luís Gonzaga, padre Rodrigo Tascheck.

Natal com The Chosen

Padre Rodrigo explica que há alguns anos foi lançada a série The Chosen, que conta a história de Jesus segundo os evangelhos da Bíblia. Ele lembra que viu que a produção da série realizou um convite às igrejas que desejassem inscrever-se em uma seleção para transmitir este curta-metragem especial de Natal.

“Eu acompanho a série há algum tempo e quando soube da seleção para as instituições religiosas de todo o Brasil inscrevi a Paróquia São Luís Gonzaga. Na época da inscrição já passavam de dez mil participantes”, conta.

Ele pontua que foi uma feliz surpresa quando o resultado da seleção foi divulgado e a Paróquia foi uma das selecionadas para realizar a exibição do conteúdo exclusivo.

“Eu estava ansioso e esperançoso por uma resposta. Quando chegou o email da aprovação foi uma enorme emoção, pois fazer com que as pessoas tenham acesso a esse filme é mostrar, através da arte, o que aconteceu naquela noite em que José e Maria estavam aflitos por não ter um lugar para acolhê-los e dar à luz ao filho de Deus. É um modo de viver o verdadeiro Natal, a presença de Deus que habitou entre nós. Foi uma grande alegria receber essa notícia e compartilhar com a população de Brusque”, ressalta padre Rodrigo.

Ele convida a todos que desejarem viver essa experiência a participarem das sessões que acontecem neste final de semana.

“É literalmente um presente de Natal, poder transmitir esse especial a todas aquelas pessoas que querem vivenciar esse momento de bênçãos. Então, para que mais gente possa assistir vamos realizar três sessões. A entrada é gratuita, mas por conta do nosso espaço ser limitado, estamos distribuindo fitinhas para a entrada do público. Elas podem ser retiradas na secretaria paroquial durante a semana. São todos muito bem-vindos para assistir e vivenciar conosco esse momento especial”, finaliza.

Leia também:

1. Sorteio da CDL de Brusque “Comprar Aqui dá Sorte” acontece na segunda-feira; confira horários

2. Empresário guabirubense assume como vice-presidente da Associação Catarinense de Supermercados

3. Trecho da avenida Beira Rio, no Jardim Maluche, ficará em meia pista na manhã desta quinta-feira

4. Dono do canal Ciência Todo Dia, brusquense Pedro Loos vence premiação do TikTok

5. Unifebe passará a ter curso de graduação em Enfermagem em 2025; saiba como se inscrever

Assista agora mesmo!

Ex-presidentes relembram bailes da Sociedade Guabirubense nos anos 70, 80 e 90: