Unifebe passará a ter curso de graduação em Enfermagem em 2025; saiba como se inscrever

O Centro Universitário de Brusque (Unifebe) ofertará, a partir do primeiro semestre de 2025, o curso de graduação em Enfermagem. A instituição recebeu a autorização do Ministério da Educação (MEC) nesta quarta-feira, 18, para a oferta do curso.

Conforme destaca o pró-reitor de graduação, Sidnei Gripa, “a infraestrutura de ponta que possuímos em um bloco exclusivo para a área da saúde, com certeza, é um dos diferenciais da nossa instituição. Estruturamos para que o curso de Enfermagem siga as diretrizes dos nossos demais cursos da área, com metodologias ativas de ensino-aprendizagem, foco em uma formação prática, humanística e atuante na comunidade”.

A primeira turma do curso de Enfermagem da Unifebe inicia em fevereiro de 2025. As primeiras 40 vagas já estão abertas e os interessados em ingressar no curso devem se inscrever no processo de seleção pelo histórico escolar.

Demanda da comunidade

A reitora da Unifebe, Rosemari Glatz, enfatiza que a oferta do curso vem para atender uma demanda da comunidade regional. “Por meio da parceria com os hospitais e secretarias de Saúde de Brusque e região, temos acompanhado a procura por profissionais na área e por uma formação de excelência. A Unifebe tem se destacado neste sentido, por estar alinhada às demandas da sociedade, transformando educação em desenvolvimento e impactando, diretamente, na qualidade dos serviços em saúde”.

Conforme a instituição, o curso terá duração de cinco anos. O investimento para os estudantes do primeiro semestre será de R$ 1.629,60 mensais, com aulas no período noturno, no campus Santa Terezinha.

As inscrições para o processo seletivo estão abertas e as inscrições podem ser feitas através do site da Unifebe.

