Dono do canal Ciência Todo Dia, brusquense Pedro Loos vence premiação do TikTok

O youtuber brusquense Pedro Loos venceu a categoria ‘#AprendaNoTikTok: Quem sabe, compartilha’ do ‘TikTok Awards’ na noite da terça-feira, 17. Ele é dono do canal Ciência Todo Dia, que conta com mais de 6,3 milhões de inscritos.

O evento, que aconteceu em São Paulo, premiou os principais criadores de conteúdo de 2024, dentre nomes de beleza, música, humor, esportes, culinária e variedades do entretenimento.

Pedro comemorou a premiação no seu Instagram e afirmou ser uma honra concorrer na categoria com outros criadores de conteúdo. “Encontrei nos vídeos curtos uma forma de expressar ainda mais a minha curiosidade e meu amor por conhecimento”, diz na rede social.

O canal Ciência Todo Dia aborda temas relacionados à ciência, como física, astronomia e tecnologia. Ele conta com mais de 1 bilhão de visualizações desde que foi criado, em 2012.

Confira o momento da premiação:

