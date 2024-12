Sorteio da CDL de Brusque “Comprar Aqui dá Sorte” acontece na segunda-feira; confira horários

Acontece na segunda-feira, 23, o sorteio da promoção “Comprar Aqui dá Sorte de Natal 2024”, realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque. A ação será realizada às 18h, na praça Barão de Schneeburg, no Centro. Mesmo sorterio, realizado em Botuverá, acontece neste sábado, 21.

Assim como nas edições anteriores, a cada R$ 50 em compras nas lojas associadas à entidade, o cliente recebe um cupom e passa a concorrer a um Renault Kwid 0 km; uma Honda Biz 0km; e mais 10 vale-compras de R$ 1 mil.

O presidente da CDL Brusque, Valter Kohler, destaca a importância da promoção, que já é tão tradicional no calendário do comércio local.

“Sabemos que em relação às vendas, o Natal é a data de maior movimento para o comércio. Por isso convidamos todas as pessoas que ainda não compraram seus presentes de Natal, para adquirirem os produtos nas lojas participantes da promoção Comprar Aqui dá Sorte, pois além de valorizar nosso comércio local, terão a oportunidade de serem sorteadas com alguns dos prêmios”

A CDL Brusque também solicita aos lojistas participantes da promoção, para que as urnas com os cupons do sorteio sejam entregues até às 12h na sede da CDL Brusque, ou às 17h na praça, onde será realizado o sorteio.

Compre em Botuverá

Além da promoção “Comprar Aqui dá Sorte”, a CDL Brusque também realiza a campanha “Compre em Botuverá”, promovida em parceria com o núcleo de Botuverá da entidade. O sorteio será no dia 21 de dezembro, sábado, às 12 horas, na praça central da cidade.

A cada R$ 50 em compras nas lojas credenciadas do comércio de Botuverá, os clientes têm direito a um cupom para concorrer aos prêmios. A população concorre a um vale-compras no valor de R$ 1 mil; dois vale-compras no valor de R$ 500,00; e mais cinco vale-compras no valor de R$ 250,00.

Ao todo, quatro estabelecimentos comerciais participam da promoção botuveraense: Mercado Lageado, Loja Evs Pedrini, Auto Posto Botuverá e Paloschi Mat. Móveis.

A promoção Compre em Botuverá tem apoio da Sicoob.

