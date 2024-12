As imagens contidas nesta edição visam destacar a beleza da Igreja Nossa Senhora de Fátima e todo o seu entorno bucólico, situada na localidade do Taquaruçu, em Brusque.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Carinhosamente conhecida como a “igrejinha do Taquaruçu”, a capela é cercada pelo verde vibrante da mata e banhada por um silêncio que apenas é quebrado pelo canto dos pássaros e o murmúrio das corredeiras dos riachos.

Com a última missa do ano se aproximando, marcada para o próximo domingo, 22, às 17h, o cenário interiorano tem se revestido de brilhos especiais à vista.

Isso porque a celebração será presidida pelo padre Djalmo Alves da Silva, da Comunidade Bethânia, de São João Batista.

Além disso, a missa promete ser envolta em um clima natalino que, além de emocionar os fiéis, também reserva surpresas para as crianças presentes.

Após a cerimônia, o Papai Noel fará sua aparição para distribuir doces, chocolates e balas, intensificando o espírito de solidariedade e alegria, então característico dessa época do ano.

Símbolo interiorano de Brusque

A igrejinha do Taquaruçu é um símbolo de devoção e tradição para a comunidade local. Seu entorno, repleto de paisagens naturais, convida à reflexão e à paz interior.

As imagens aéreas que serão apresentadas ao final desta edição destacam a simplicidade e o encanto do lugar, captando detalhes como o verde exuberante das árvores e os riachos que parecem abraçar o templo.

A missa deste domingo não é apenas um encerramento litúrgico; é também um convite para que os fiéis renovem suas esperanças e celebrem os laços de fraternidade que unem a comunidade.

A presença do Papai Noel, distribuindo guloseimas, adiciona um toque de magia ao evento, encantando as crianças e criando memórias que perdurarão.

Fé e natureza em Brusque

No coração do Taquaruçu, a Igreja Nossa Senhora de Fátima se transforma em um ponto de encontro onde a fé, a natureza e o espírito de Natal se entrelaçam, oferecendo aos presentes uma experiência única e inesquecível.

Confira, mais adiante, as imagens aéreas na galeria e deixe-se envolver pelo encanto deste cenário singular.

*Confira a galeria de fotos mais adiante

Galeria após anúncios

O Blog do Ciro Groh apresenta a seguir, os parceiros comerciais que contribuem para valorizar a informação de qualidade.

Confira nos banners abaixo quem apoia esse trabalho. Clique para então descobrir mais sobre os produtos e serviços oferecidos e realizar o contato.

Oferecimento:

Leia também:

1. Natal em Guabiruba: morador então surpreende ao criar presépio encantador

2. GALERIA – Os melhores cliques da festa de formatura da Escola João Boos

Brusque vista do alto

Como prometido, chegou o momento de apresentar a galeria de imagens aéreas que retratam a beleza da igrejinha do Taquaruçu e a vista deslumbrante de seu entorno, visto do alto.

Confira as imagens a seguir, então preparadas com todo carinho para você, nosso prezado leitor.

Elas mostram como o local está encantador, totalmente preparado para receber os fiéis na última missa do ano, que acontecerá no próximo domingo.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK