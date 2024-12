Homem e mulher são resgatados após queda de 25 metros em ribanceira, em Brusque

Um homem e uma mulher vítimas de queda de ribanceira no bairro Steffen, em Brusque, foram resgatados pelos bombeiros e levados ao hospital. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 20. Não foi divulgado como os dois caíram no local, que fica na rua Guilherme Steffen.

A mulher, de 43 anos, estava sentada em um galho quando os bombeiros chegaram. A ribanceira era de mata fechada. Aparentemente, ela não possuía lesões, mas não conseguia voltar para a estrada sozinha. Então, foi auxiliada com um cabo, enquanto um dos bombeiros a acompanhava.

Já o homem, de 32 anos, estava dez metros abaixo do ponto em que a primeira vítima foi encontrada. Ele apresentava suspeita de fratura no braço e ferimentos na cabeça. Conforme os bombeiros, o homem também tinha sinais de consumo de álcool. Uma maca com cabos puxou a vítima até a estrada.

