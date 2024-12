Prefeito de Brusque anuncia primeiro escalão do governo para 2025 com novos nomes; veja lista

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), anunciou nesta sexta-feira, 20, pelas redes sociais, os nomes do primeiro escalão do governo para 2025. A maioria dos ocupantes dos cargos segue na função. O chefe do Executivo, porém, deixou de fora da lista três secretários de confiança, que devem ser anunciados somente após a aprovação da reforma administrativa que o governo quer aprovar.

As mudanças ainda não anunciadas, conforme apurado por O Município, são: José Henrique Nascimento será secretário de Parcerias, Concessões e Convênios. Leonardo Zanella exercerá a função de secretário de Administração e Gestão Estratégica. Rodrigo Cesari será secretário de Relações Institucionais.

O servidor efetivo da prefeitura Guilherme Ouriques assumirá a Secretaria de Fazenda. O cargo de secretário de Trânsito e Mobilidade, que também será criado após a reforma, deve ser ocupado por um nome escolhido a partir de processo seletivo elaborado pela administração.

Entre os novos nomes já anunciados, está Thomas Haag, que será secretário de Transparência e Accountability. Antes, ele exercia a função de diretor-geral de Obras. O responsável pela Secretaria de Desenvolvimento Social a partir de 2025 ainda não foi anunciado. Atualmente, a secretária é Fabiana Gascoin.

Luiz Paulo de Souza, primeiro suplente do Podemos à Câmara de Vereadores de Brusque, é o novo superintendente da Fundação Municipal de Esportes (FME). O ex-vereador Marcos Deichmann, segundo suplente do PRD, ocupará o cargo de diretor-geral do Zoobotânico.

Primeiro escalão anunciado

chefe de gabinete

Aurinho de Souza

procurador-geral

Rafael Maia

secretário de Obras

Ivan Bruns Filho

secretária de Educação

Franciele Mayer

secretária de Orçamento e Finanças

Edena Censi

secretário de Transparência e Accountability

Thomas Haag

secretária de Saúde

Thayse Rosa

secretária de Planejamento Urbano

Heloisa Almeida

diretor-presidente do Samae

Cláudio Pereira

controlador-geral

Daniel Felício

diretor-geral da Fundação Cultural

Igor Balbinot

superintendente da Fundema

Cristiano Olinger

superintendente da FME

Luiz Paulo de Souza

diretor-presidente do Ibprev

Paulo Carvalho

secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação

Valdir Walendowsky

diretor-geral do Zoobotânico

Marcos Deichmann

Primeiro escalão não anunciado

secretário de Fazenda

Guilherme Ouriques

secretário de Administração e Gestão Estratégica

Leonardo Zanella

secretário de Parcerias, Concessões e Convênios

José Henrique Nascimento

secretário de Relações Institucionais

Rodrigo Cesari

secretário(a) de Trânsito e Mobilidade

definição após processo seletivo

secretário(a) de Desenvolvimento Social

a definir

