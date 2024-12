As condições do tempo, previstas para este sábado, 21, e o fim de semana como um todo, indicam um panorama predominantemente favorável para os moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre.

No entanto, existe uma ressalva, pois há o risco de pancadas de chuva de verão, com condições mais favoráveis a partir da tarde.

Para trazer mais esclarecimentos sobre este tema, contamos com a colaboração do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente compartilhou um boletim detalhado.

Você pode conferir a íntegra da nota, emitida pelo profissional, logo após a foto.

O tempo no sábado

Boletim: Climaterra >>

Vamos iniciar este boletim, com as informações direcionadas para Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, neste sábado.

O dia, pois, promete condições climáticas favoráveis para atividades ao ar livre, com a presença do sol entre variações de nuvens.

Contudo, não estão descartadas pancadas de chuva isoladas durante a tarde. Esses eventos, embora esporádicos, fazem parte da previsão.

As temperaturas sinalizam aquecimento, com os termômetros podendo ultrapassar os 30°C, mas sem atingir valores muito além disso.

O tempo no domingo

No domingo, o risco de chuva é maior em comparação ao sábado, especialmente a partir da tarde, com pancadas de chuva e possíveis trovoadas previstas.

Além disso, o calor deve recuar, sinalizando temperaturas máximas abaixo do patamar de 30ºC. Com isso, espera-se uma condição térmica sem aquecimento representativo.

Considerações gerais

De maneira geral, o fim de semana em Brusque e região deve ser marcado por condições típicas de verão, ou seja, calor moderado, sol entre nuvens e risco de aguaceiros típicos de verão.

Seguiremos monitorando a evolução climática e atualizando as informações sempre que necessário.

Vale lembrar que toda previsão do tempo está sujeita a alterações, conforme novos dados são incorporados.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, destacamos agora as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para concluir, convidamos você a se encantar com as incríveis fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer deste sábado, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

