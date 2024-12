Moradores de Brusque promovem arrecadação para diácono de 71 anos participar de corrida em São Paulo

Os moradores do bairro Thomaz Coelho arrecadam R$ 1 mil para custear a viagem do diácono Antônio Ademar Zorrer, de 71 anos, até São Paulo, onde ele irá participar da corrida São Silvestre. Antônio irá viajar de avião no dia 30 de dezembro e correr no dia 31.

A ação foi organizada pelo padre Reinaldo Schmitz. A inscrição na corrida e a alimentação serão custeadas pelo próprio diácono. A comunidade apenas pagou a passagem aérea dele e a estadia.

Esta é a primeira vez que ele viaja de avião e irá acompanho por outros dois corredores. Ele retornará à Brusque ainda no dia 31.

Corrida São Silvestre

A Corrida Internacional de São Silvestre é uma corrida de rua realizada anualmente na cidade de São Paulo, em 31 de dezembro, dia de São Silvestre (data de morte do Papa da Igreja Católica, canonizado também neste dia, anos depois, no quarto século da Era Cristã) e de onde vem o seu nome.

Este ano a corrida chega a sua 99ª edição. Ela é a mais famosa e tradicional do Brasil e da América do Sul, e tem um percurso atual de 15 km pelo Centro de São Paulo.

