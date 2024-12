VÍDEO – Professor de escolinha de futebol de Brusque relata ter sido vítima de racismo durante partida do sub-14

O treinador de uma escolinha de futebol de Brusque relatou ter sido vítima de racismo durante uma partida entre duas equipes sub-14, realizada em Gravatal. O fato aconteceu na quarta-feira, 18.

José Carlos, de 38 anos, é responsável pela Escolinha do Zé, que possui unidades em diversos bairros de Brusque, contou à reportagem de O Município que o fato aconteceu enquanto ele atendia um jogador da sua equipe, que havia se machucado.

A partida era realizada entre Escolinha do Zé x F7 Treinamentos, pela Copa Cidade Azul, na categoria sub-14, que é disputada em Gravatal.

Conforme José, sua equipe estava ganhando por 2 x1, quando seu atleta acabou se machucando, momento em que ele foi atender o atleta.

“Ele estava chorando muito, e quando eu cheguei para atender, tinha um torcedor lá fora que estava muito alterado, estava xingando o juiz, falando palavrão, enfim. De repente, quando eu estava atendendo, ele olhou para mim e falou assim ‘atende logo seu nego’, quando eu virei para ele e comecei a questionar o que ele tinha falado, várias pessoas começaram a se juntar ao redor dele, falando que eu estava me vitimizando”, conta o treinador.

Após isso, mas ainda durante a confusão, uma mulher que também estava no local e que, segundo a vítima, também estaria alterada “subiu o alambrado e arremessou uma bola em cima de mim”.

No momento em que tomou conhecimento do caso, o árbitro imediatamente terminou a partida. “E pediu pra nós chamarmos a polícia ou irmos atrás dos nossos direitos por causa do fato que tinha acontecido”.

Mesmo depois do ocorrido, o treinador mencionou que o suspeito seguiu lhe desferindo xingamentos, e quando demais pessoas passaram a se mobilizar contra o homem e prestes a acionar a polícia, ele deixou o local, assim como outras pessoas que estavam na confusão.

“Naquele momento eu fiquei bastante alterado porque quando acontece essas coisas, as pessoas que praticaram esse ato criminoso, elas imediatamente tentam dizer que não aconteceu, que não fizeram”, desabafa.

Ao final, José conta que chegou a ligar para a polícia para tentar fazer um boletim de ocorrência. “Eles me atenderam, falaram que não estavam conseguindo achar o campo e no final ainda não fiz o boletim de ocorrência”.

Em novo contato com o treinador, ele relatou à reportagem que ainda não foi possível fazer o boletim de ocorrência devido ao fato de estar no meio da competição com os atletas.

Confira vídeo gravado pelo treinador e divulgado na página do Instagram da escolinha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Escola de futebol (@escolinha_do_zetpv)



