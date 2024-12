TSE nega recurso e mantém diplomação do prefeito eleito de Botuverá, Victor Wietcowsky

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou pedido feito pela coligação do candidato derrotado José Luiz Colombi, o Nene (MDB), o qual pretendia que fosse anulada a diplomação do prefeito eleito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP). O pedido foi feito ao ministro Floriano de Azevedo Marques, relator do caso.

O ministro entendeu que as decisões sobre a diplomação tomadas pela Justiça Eleitoral de Brusque – que determinou a suspensão -, e pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), que posteriormente manteve a diplomação, seguiram o devido processo legal.

Futuro

O ministro ponderou, ainda, que o caso tem recursos a serem julgados pelo TSE, e que a validade da candidatura de Victor terá uma decisão definitiva somente quando todos os recursos forem devidamente julgados, isto é, quando houver uma decisão definitiva declarando a validade ou não da candidatura. Enquanto isso, o prefeito eleito tomará posse e governará normalmente.

