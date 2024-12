Vazamento de grandes proporções causa desabastecimento em seis bairros de Guabiruba

Devido a um vazamento de grandes proporções, seis bairros de Guabiruba sofrem com desabastecimento nesta quinta-feira, 19. No momento, equipes da Guabiruba Saneamento estão realizando o conserto do vazamento na rua Guabirupé.

De acordo com a empresa, o reservatório do sistema central do município está com 29% da sua capacidade de reservação. Os bairros afetados são: São Pedro, Pomerânia, Imigrantes, Centro Aymoré e pontos mais elevados do Guabiruba Sul. Os demais bairros do município permanecem completamente abastecidos.

“O pleno restabelecimento do abastecimento ocorrerá ao longo da noite nos pontos mais afastados e/ou elevados. É muito importante que neste momento nossos clientes façam o uso consciente de água”, informa a empresa.

A população pode entrar em contato com a Guabiruba Saneamento por meio do plantão 24 horas, 0800 942 5571, ou pelo Whats App (47) 9 9143-1297.

