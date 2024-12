Prefeitura instala nova sinalização na rua Gustavo Halfpap, em Brusque

A Prefeitura de Brusque instalou uma nova sinalização na rua Gustavo Halfpap, que liga os bairros Centro II e Primeiro de Maio, em Brusque. Recentemente, vários acidentes foram registrados no local, interditando o trânsito no local.

A Diretoria de Trânsito recolocou o limitador de altura no cruzamento com a avenida Primeiro de Maio para que caminhões não circulem no trecho. Também foi reforçada a sinalização no local (onde a direita fica livre no semáforo), com a colocação de uma placa aérea informando que é permitido apenas a circulação de veículos leves.

No topo do morro, foi colocado um limitador fixo de altura. Os caminhões vão ficar travados se tentarem passar.

Logo após a garagem de ônibus, foi colocado um limitador móvel com correntes para possibilitar que dois estabelecimentos que funcionam no local possam receber mercadoria eventualmente. A diretoria de Circulação da Diretoria de Trânsito, Paulinho Sestrem explicou que eles têm autorização especial para isso.

Já no início da rua — junção com a rua Francisco Bodenmüller –, foi colocado novamente a placa indicando que há o limitador em um quilômetro. Foram colocadas também quatro placas indicando que a via é monitorada. Equipamento de gravação será instalado em breve.

“Fizemos todas essas mudanças para evitar infrações e, em último caso, acidentes. A fiscalização seguirá lá por mais alguns dias”, destaca Sestrem.

“O condutor é o responsável, não o aplicativo”

Sestrem acrescenta que também foi contatado o Waze para retirar a rua Gustavo Halfpap da rota de caminhões. A diretoria entrou em contato também com o Google Maps, mas a prefeitura ainda não obteve resposta.

“Independentemente das indicações de aplicativos, que é a desculpa que vários condutores dão, existe a legislação de trânsito. Se existe a placa de proibição, tem que ser respeitada. O condutor é o responsável, não o aplicativo”, ressalta.

