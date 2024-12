Ex-jogador da Seleção Brasileira, Maicon visita Brusque nesta quinta-feira

O ex-lateral da Seleção Brasileira, Maicon Sisenando, esteve em Brusque na tarde desta quinta-feira, 19. Ele esteve no Concentro Esportes e Saúde, no Centro.

Maicon é cofundador da Brucode Technology, uma empresa especializada em soluções de inteligência artificial, e, junto com seu sócio Felipe Bina, patrocina o jovem atleta Caleb, um menino de 8 anos que mora no bairro Cedro Alto e treina no Paris Saint-Germain Academy Brusque.

O menino já passou em testes de futebol em importantes clubes. Ele esteve recentemente no Rio de Janeiro, onde visitou um dos maiores times do Brasil, o Fluminense, além de ter experiências também no Azure e no Barra.

Com a aprovação nos testes, Maicon e sua equipe agora estão agenciando Caleb para oportunidades ainda maiores, apostando em seu talento excepcional.

Emoção do encontro

“Eu queria conhecer ele mesmo. Estou muito grato por ele estar aqui”, diz o menino à reportagem sobre conhecer o jogador.

Maicon conta que sente uma grande responsabilidade ao encontrar Caleb. “Quando você está alguém que te vê como uma pessoa importante em sua vida, precisa ter uma responsabilidade. Nós passamos por muita dificuldade na vida e hoje temos uma joia, que iremos lapidar”.

O pai do menino, Tiago de Oliveira, também se sente realizado ao presenciar o encontro. “É uma emoção muito grande, quase surreal. Sabemos que é uma grande oportunidade para o Caleb e tudo vai dar certo”.

